L'APPELLO

TREVISO La macchina era già stata messa a punto con le chiusure di Natale e capodanno. Le prossime settimane di zona rossa quindi non impensieriscono più di tanto, almeno sul fronte dei controlli. «Non potremo tollerare alcun comportamento che vada contro le disposizioni di legge» sottolinea il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà. Segno che la presenza delle forze dell'ordine sul territorio sarà intensificata. Ma il clima, dopo il tavolo sulla sicurezza tenutosi in questura, è sereno. Nel senso che, dopo più di un anno dallo scoppio della pandemia, le maglie per rilevare i trasgressori si sono fatte via via sempre più strette. E nonostante tutto il numero di verbali staccati è irrisorio rispetto alla mole di controlli effettuati.

IL PUNTO

La chiusura delle attività commerciali, affiancata a quella delle scuole, ridurrà di molto lo spostamento delle persone. E non è che un assist per chi deve far rispettare i divieti. «Essendoci meno gente in giro - afferma il Prefetto - è oggettivamente più semplice sanzionare chi non rispetta le regole se paragoniamo i controlli effettuati sui plateatici o relativi agli assembramenti e all'uso delle mascherine. I tavoli tecnici che settimanalmente vengono convocati ci hanno permesso di identificare con precisione le criticità. Con la zona rossa, al di là dei risvolti negativi per le categorie economiche per le quali spero che i ristori siano adeguati e rapidi, il lavoro delle forze dell'ordine è agevolato dal taglio netto degli spostamenti. Il numero di infrazioni, proprio perché più facilmente riconoscibili, si riduce da sé. Ed è anche merito dei cittadini che rispettano le regole». Già, perché in un periodo in cui i nervi delle persone sono messi a dura prova, l'unica soluzione è stringere i denti, almeno fino a Pasqua. «Saranno giorni da tolleranza zero nel senso che non possiamo permetterci di vanificare tutti gli sforzi fatti finora - continua Maria Rosaria Laganà - e le persone ne sono consapevoli. Ci sarà una massiccia, anche se sofferta, adesione alle nuove disposizioni. Le forze dell'ordine saranno presenti in maniera capillare ma la speranza è che ci sia il numero minore possibile di sanzioni. Stavolta la posta in gioco è davvero alta. Il mio vuole essere un appello più che un invito. Di sicuro i trasgressori saranno multati». L'obiettivo è non tornare indietro di un anno, con gli ospedali quasi al collasso e le terapie intensive piene. «È necessario ripeterlo - conclude il Prefetto - e ricordarsi che non dobbiamo più trovarci in quelle situazioni. Queste settimane sono fondamentali per la lotta contro il Covid, che vinceremo poi con l'impementazione della campagna vaccinale».

ATTACCHI SUL WEB

Intanto ieri sera il sindaco di Treviso Mario Conte, in un lungo post su Facebook, ha risposto ai tanti che, sui social, hanno sfogato la loro rabbia contro le nuove chiusure. «Comprendo la rabbia, la frustrazione, lo sfinimento, le difficoltà di tante famiglie, di imprenditori, di artigiani, di tutti i lavoratori, degli anziani e dei giovani - ha scritto Conte - ... Fra ieri sera ed oggi ho ricevuto, fra commenti e messaggi privati, sproloqui, insulti, offese (in alcuni casi pesantissime) per le nuove misure di contenimento del contagio che, penso sia abbastanza chiaro, non sono io a decidere per ovvi motivi di competenza. È il rischio della condivisione sui social network? Certo! E lo accetto. Proprio per questo non intendo nascondere la testa sotto la sabbia... ...Chiedo però a tutti coloro che non sanno dare un freno alle dita di darsi una calmata: incasso uno, due, tre, dieci sproloqui ma non sono scemo. Come io accetto i rischi della presenza sui social, anche chi ha l'ingiuria facile deve prendersi le proprie responsabilità».

Giuliano Pavan

