L'APPELLO

TREVISO Insieme contro il Covid. È questo il titolo della campagna lanciata sui social network dall'Usl della Marca per sensibilizzare tutti al rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. È indirizzata soprattutto ai giovani, ma non solo. «Quest'anno, lo sottolineo con forza, il vero regalo di Natale è prendersi cura di se stessi e delle persone cui vogliamo bene, rispettando le regol», scandisce Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana.

Nel video della durata di poco più di un minuto, già diffuso sulle varie piattaforme, si vedono anche diversi bambini e ragazzi suggerire i comportamenti corretti per interrompere la catena di contagi. «Indosso la mascherina e mantengo la distanza per il bene di tutti sono alcuni dei messaggi per i miei amici, perché non voglio vederli in ospedale». «Perché così nessuno si ammala si continua indosso la mascherina e mantengo la distanza per proteggere gli altri nel caso fossi asintomatico». La parola passa poi agli operatori del mondo della sanità in trincea contro il Covid ormai da diversi mesi. «Per proteggere me, la mia famiglia e soprattutto i miei pazienti dice una di questi mentre scorrono le immagini della Terapia intensiva e del reparto di Malattie infettive perché tutto questo non è ancora finito». Senza scordare le altre categorie: «Rispetto le misure di prevenzione perché ho voglia di ripartire, di tornare a lavorare, praticare sport e andare a teatro è la conclusione nessuno di noi può sentirsi escluso. Tutti dobbiamo fare la nostra parte».

La campagna di sensibilizzazione è stata avviata in collaborazione con i Comuni e le associazioni. «L'obiettivo del video è quello di ricordare l'importanza delle 3M: mascherina, sempre da indossare; metro di distanza, soglia di sicurezza da mantenere rispetto alle altre persone; mani, da igienizzare di volta in volta tira le fila Benazzi ci rivolgiamo soprattutto ai più giovani» . (m.fav)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA