L'APPELLO

TREVISO Il Covid, con l'impennata di contagi registrata ieri, fa paura ma i timori veri delle categorie economiche sono per il sempre possibile lockdown, parziale o totale. Preoccupazioni che fanno dire al presidente della Confartigianato provinciale Vendemmiano Sartor che «non possiamo permetterci una chiusura delle attività, altrimenti se non si muore di virus si corre il rischio di morire di fame». «Certo è - spiega Sartor - che c'è bisogno di scelte e che queste siano coerenti. Faccio un esempio: si parla di sovraffollamento nei mezzi pubblici quando i nostri associati del settore turismo avevano messo a disposizione i proprio mezzi fermi per venire incontro al fabbisogno del pubblico. Piuttosto di perdersi in mille rivoli di bonus per i monopattini elettrici non era meglio destinare risorse per coprire questi costi»? Un'altra partita aperta per la Confartigianato della Marca è quella delle cartelle esattoriali, che da oggi torneranno a fare capolino nella cassetta della posta. «Sbagliato, controproducente e assurdo - dice - meglio era spostare tutto al prossimo marzo, un po' come fatto per i mutui. Altrimenti la storia è sempre la stessa: con una mano si offrono aiuti, con l'altra ci chiedono i soldi indietro».

CONGIUNTURA PERICOLOSA

Sulla stessa lunghezza d'onda è Mattia Panazzolo, direttore di CNA territoriale di Treviso. «No a nuovi lockdown - spiega - non ce lo possiamo permettere. Con la fine del blocco dei licenziamenti rischiamo già di scivolare in una crisi economica e sociale spaventosa che farà danni più grandi della pandemia sanitaria: nuove chiusure le imprese e le famiglie non possono sostenerle». «Il principio di cautela sanitaria adottato negli ultimi mesi dai nostri governanti - è il pensiero di Perazzolo - ha messo il nostro Paese al riparo da situazioni disastrose che si stanno verificando purtroppo in altri stati, anche europei, con la ripresa di nuovi lockdown parziali. Serve ora che tutte le forze politiche, sociali, le istituzioni e i vari comitati tecnico-scientifici pongano piena attenzione alle esigenze dell'impresa e del lavoro e non siano tentati da nuove chiusure. Convivere con il virus si può e si deve fare, mantenendo rigore nelle misure di protezione della salute e allo stesso un Paese funzionante e sano sotto il profilo economico e sociale».

LA POLIZZA

Intanto c'è chi si mette al riparo dal contagio anche con una polizza assicurativa anti-Covid. Si tratta del Consorzio Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità di Treviso, Vicenza e Belluno. Con 11 euro al mese e durata trimestrale un imprenditore agricolo può assicurare sé stesso e i componenti della sua impresa, anche i familiari, in caso venissero colpiti da Covid19 fino all'età di 70 anni. Per chi dovesse finire in quarantena i rimborsi partirebbero da 40 euro al giorno - per un massimo di 14 giorni - ai 100 euro al giorno per ricovero ospedaliero. «Al fondo mutualistico ha spiegato il direttore Filippo Codato - può aderire ogni impresa agricola nostra associata, è sufficiente presentare una domanda individuale di adesione al fondo e indicando quante persone intende iscrivere alla copertura mutualistica per beneficiare delle prestazioni del fondo».

Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

