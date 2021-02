L'APPELLO

TREVISO I titolari di impianti sportivi e piscine lanciano un appello. Oggi si riparte, le attività riaprono al pubblico. Ma loro no. «Fateci lavorare almeno con le attività di fitness one to one con personal trainer». E' quanto chiede Niki Mardegan, titolare della palestra New Gymnica di Castelfranco. «E' scandaloso che il governo vieti il fitness individuale con personal trainer spiega sono aperte estetiste e parrucchiere, dove il contatto fisico con il cliente c'è. Nella nostra palestra ad esempio potremmo fare le sedute di personal trainer, prevedendo 2 persone in uno spazio di 100 mq. Mi pare che il distanziamento sia notevole. Ci appelliamo alle autorità perché almeno questo ci venga consentito».

I CONTI

Mardegan è uno dei tanti titolari di palestre che cercando di sopravvivere nonostante la chiusura imposta dai decreti governativi connessi all'emergenza Covid-19. «Con il primo lockdown di marzo abbiamo chiuso 3 mesi, per riaprire a giugno racconta siamo rimasti aperti fino ad ottobre, tenendo conto che agosto è un mese praticamente perso e che dovevamo smaltire tutti i voucher emessi durante il lockdown per il recupero degli abbonamenti bloccati. Poi da novembre un'altra chiusura. Stiamo continuando a lavorare come possiamo, nel rispetto della legge. Abbiamo un gruppo di 40 atleti agonisti che continuano ad allenarsi da noi e alcune attività svolte come riabilitazione medica, tramite una convenzione con un centro medico privato. Facciamo corsi on line, ma le persone hanno iniziato a stancarsi di fare attività a distanza». Il risultato di questo 2020? «Fatturato ridotto al 40%, 3 dipendenti in cassa integrazione da mesi, una perdita stimata attorno ai 100 mila euro. Abbiamo perso anche 2 nostri collaboratori, allenatori molto preparati spiega Mardegan vista la situazione hanno deciso di cambiare lavoro, uno è andato a fare il muratore, l'altro l'informatico. Per fortuna non siamo indebitati e siamo riusciti a trovare un accordo per l'affitto. Abbiamo degli sponsor che ci sostengono. Stiamo sopravvivendo. Non so per quanto potremo andare avanti però. Di ristori abbiamo avuto finora 7mila euro, a fronte di una perdita di 100mila euro. La nostra palestra arrivava ad avere in tutto 1200 tesserati, di cui 600 del fitness. Così è difficile andare avanti».

SFOGO SU FACEBOOK

È arrabbiato anche Roberto Cognonato, presidente delle piscine di Santa Bona, a Treviso. Proprio ieri sulla pagina Facebook di Assonuoto è comparso un post contro le chiusure di impianti dove, invece, si promuove salute. «Chiederemo un confronto a livello nazionale, ma anche comunale. Nuotare fa bene alla salute, il cloro con cui si disinfetta l'acqua delle vasche e i rigidi protocolli anti-contagio tutelano i frequentatori. Eppure siamo chiusi da ottobre» mette le mani avanti. E poi, fa due conti: «I ristori sono poca cosa. Nel 2020 abbiamo perso 500mila euro e con i ristori finora abbiamo ricevuto 20mila euro. Forse ci pago la bolletta del gas. Adesso, servirà anche un confronto con il Comune per rivedere la convenzione. Sono necessari sgravi dei costi altrimenti gli impianti non riapriranno più». Cognonato sottolinea che la sicurezza in piscina è provata dagli atleti agonisti che continuano ad allenarsi e dalle gare regionali che continuano a svolgersi. «Finora nessun atleta ha contratto il virus. Le piscine sono un luogo sicuro e, dirò di più, adesso che torniamo zona gialla eviterebbero alla gente di uscire da casa riversandosi in centro perchè non c'è altro da fare, con i relativi pericoli di assembramento. Chi entra da noi, viene registrato assicurando il tracciamento, gli viene provata la temperatura e l'ambiente è sanificato e protetto. Si usano le stesse cautele per chi entra in un negozio oppure in un supermercato? Fateci riaprire, permetteteci di lavorare in sicurezza e aiutate la gente e fare sport: questo è quanto chiederemo in ogni sede istituzionale» conclude Cognonato.

Daniele Quarello

