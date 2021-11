Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOTREVISO Gli insegnanti con meno di 40 anni chiedono di poter accedere subito alla terza dose del vaccino anti-Covid. La scorsa primavera erano stati tra i primi a sottoporsi all'iniezione e al successivo richiamo con AstraZeneca. Adesso per molti di loro sono ormai passati i 6 mesi necessari per ricevere la cosiddetta dose booster. Ma fino a questo momento le prenotazioni attraverso il portale online sono state aperte solamente per...