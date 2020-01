L'APPELLO

TREVISO «Chi ha la febbre e sospetta di essere stato contagiato dal nuovo coronavirus cinese dopo aver viaggiato, rimanga a casa a telefoni al proprio medico di famiglia, senza uscire, in modo da non rischiare di disseminare il virus. Se ci saranno ragionevoli dubbi, verrà inviata un'ambulanza dedicata e scatterà il trasferimento direttamente nel reparto di Malattie infettive».

Brunello Gorini, storico medico di famiglia trevigiano, con ambulatori a Salgareda e Ponte di Piave, detta il comportamento da tenere se si pensa di aver contratto il virus ribattezzato 2019-nCoV, variante della Sars, responsabile di pesanti polmoniti. Il discorso vale per le persone che in qualche modo possono essere a rischio a causa di recenti viaggi nelle zone già colpite, a cominciare dalla Cina. Ormai è scoppiata la psicosi. Gli ospedali e gli studi dei medici di famiglia sono subissati dalle richieste di persone che temono di poter essere colpite dal nuovo virus.

Tanto che Bruno Di Daniel, medico di famiglia con studi a Maserada e Breda, invita tutti a recarsi in ambulatorio solo se realmente necessario. «Se non ci sono cose urgenti, meglio rinviare di un paio di settimane spiega in questi giorni in sala d'attesa ci si ritroverebbe ad aspettare tra decine di pazienti alle prese con l'influenza».

LA PAURA

È proprio questo il punto. Fino ad oggi nella Marca non sono emersi casi sospetti legati al coronavirus cinese. Ma la paura sale anche perché il nuovo virus partito da Wuhan inizialmente dà sintomi del tutto compatibili con quelli delle sindromi simil-influenzali. E la cosiddetta diagnosi differenziale, cioè capire se si tratta di influenza stagionale o della variante della Sars, non è semplice. I pronto soccorso degli ospedali della Marca sono presi d'assalto da persone con febbre alta, tosse e dolori articolari. L'unità di Microbiologia di Treviso sta evidenziando 30 casi di influenza al giorno. Questi solo tra chi si rivolge ai pronto soccorso. Quindi casi complessi. Proprio in queste ore ci si sta concentrando su un paziente che potrebbe aver sviluppato una forma di influenza con gravi conseguenze. La certezza arriverà stamattina. Andrebbe ad aggiungersi al caso grave già registrato alla fine dell'anno scorso, quando una 60enne di Vittorio Veneto, non vaccinata e già costretta a convivere con una patologia polmonare cronica, ha rischiato la vita a causa di una doppia forma influenzale che si è trasformata in una grave insufficienza respiratoria acuta e che, a cascata, ha anche dato vita a problemi cardiaci.

IL PICCO INFLUENZALE

«Siamo nel pieno del picco influenzale fa il punto Roberto Rigoli, primario dell'unità di Microbiologia di Treviso le difficoltà derivano dal fatto che c'è una contemporanea comparsa di più virus: l'influenza A con l'H3N2 e l'H1N1 e l'influenza B. Di solito arrivavano con tempistiche differenti». L'ospedale di Treviso ha a disposizione 39 posti letto al giorno per ricoveri legati proprio all'influenza. Il turn over è velocissimo. Nelle aree di Medicina sono stati allestiti dei letti aggiuntivi. È pronto anche a scattare anche il piano di emergenza per il coronavirus cinese. Un ambulatorio del pronto soccorso è stato dedicato all'isolamento di eventuali casi sospetti. Non solo. Tra le ipotesi in campo c'è pure quella di creare due vie d'accesso all'area di emergenza-urgenza per cercare di ridurre al minimo i contatti tra i diversi pazienti, puntando ad azzerare il rischio di contagi. Le azioni rientrano nei piani di prevenzione. Il primo obiettivo quando si parla di salute è non farsi trovare impreparati. «Abbiamo fatto delle valutazioni organizzative per il pronto soccorso in relazione alla diffusione del nuovo coronavirus ha confermato Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca puntiamo a ricavare un ambulatorio dedicato a eventuali casi sospetti nella zona dei codici bianchi, in modo che non ci siano contatti nella sala d'attesa aperta a tutti. Nello spazio in questione ci saranno i kit necessari per procedere con gli esami specifici». «In caso di emergenza, si potrebbe pensare a una via di accesso differenziata ha concluso ma fino a questo momento non è emerso nulla nella nostra zona. Auspichiamo che possa continuare così. Ovviamente, però, il nostro compito è di non farci trovare impreparati davanti a ogni possibile scenario».

Mauro Favaro

