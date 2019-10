CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOTREVISO Cancelliamo il bonus di merito per gli insegnanti più bravi. E' unanime la richiesta che si alza dai sindacati della scuola. Per le organizzazioni trevigiane il premio, così come è stato concepito, non ha alcun senso. Stiamo parlando di circa un milione di euro su base provinciale. A tanto ammonta il totale del fondo: poco più di 20mila euro lordi per istituto. Una somma che alla fine viene ripartita tra gli insegnanti ritenuti più meritevoli con contributi che si aggirano sui 400 euro all'anno. Significa una trentina di...