TREVISO Attenzione, il coronavirus si trasmette anche toccando le banconote oppure i gioielli. È questa l'ultima trovata di spregiudicati sciacalli che contattano preferibilmente anziani e persone sole per mettere in atto il loro piano truffaldino. Convincere i poveri malcapitati a farsi consegnare soldi e oro per sottoporli a fantomatici test. Esami che dovrebbero scongiurare l'attacco del virus nella carta moneta oppure negli oggetti di valore di pensionati o persone sole.

A lanciare l'allarme ci ha pensato Cristian Demma attraverso un video fatto girare sul gruppo Facebook Furti in Corso. Ieri Demma ha deciso di parlare direttamente agli iscritti, cosa che non fa mai, perchè l'immagine colpisce di più delle parole - come ha spiegato lui stesso. «Come gruppo non ci occuperemo di coronavirus dal punto di vista sanitario. Quello lo lasciamo fare alle autorità sanitarie competenti - attacca Demma - Ho saputo dalle forze dell'ordine che dei disgraziati hanno approfittato di questa situazione». Li chiama proprio disgraziati. Poi, il gestore del gruppo aggiunge: «Ci sono delle persone che si spacciano per medici o virologi e vanno in giro sfruttando l'ingenuità di qualche anziano spiegandogli che il coronavirus può essere trasmesso tramite banconote e oggetti di valore. Si fanno dare tutto per sottoporlo a dei test». E poi? Semplice. «Quando gli anziani aprono la porta questi sciacalli vanno a rubare tutto quello che trovano».

Demma non è l'unico a riferire questa nuova, spudorata, truffa. C'è anche l'Avab Pedemontana del Grappa, Colli Asolani e Montello. In un post parla dello stesso sistema. «Attenzione - scrive Avab su Facebook - si avvisa la popolazione che delinquenti si fanno consegnare soldi e oggetti di valore per sottoporli a dei test in modo da escludere il contagio da coronavirus. Non c'è nessun pericoloso di conmtagio mediante banconote o altri oggetti», Poi Avab chiede di diffondere il nmessaggio a quante più persone sia possibile.

Un incarico che Demma assolve benissimo attraverso il video. «Voglio catturare l'attenzione per dire ad anziani e persone sole di non aprire la porta e non fidarsi. Ma chiedo anche ai vicini di casa degli anziani di andarli ad avvisare e di mettere sull'avviso anche tutti i parenti di una certa età. Mi piacerebbe, inoltre, che ci fosse un passa parola nei quartieri in modo che l'allerta resti alta. Questi sciacalli devono trovare persone pronte e agguerrite, che non si fanno intimidire e non consegnano i pochi averi, risparmi di una vita, soltanto perchè hanno paura del contagio».

Demma chiude con un bilancio che riguarda l'aumento dei furti e la diversificazione del modo di operare delle bande. «Le froze dell'ordine pattugliano il territorio in orario serale e in molte zone è stata attuata la sorveglianza privata dalle 18 alle 22. I ladri cominciano a rubare nelle case di mattina, senza farsi spaventare dell'aumento del rischio. Figuriamoci se non sfruttavano il coronavirus, la paura e le fragilità delle persone».

