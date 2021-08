Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOTREVISO «Ai no vax dico: il Covid non è un gioco. Esiste e in un mese ha distrutto la mia famiglia». Elisa Adamo, fotografa trevigiana e figlia di Walter stimatissimo e conosciuto ginecologo, vittima del Covid, per porre un argine al proliferare di manifestazioni negazioniste suoi social racconta la tragica esperienza vissuta lo scorso autunno. «Per carattere, rispetto le idee degli altri, ma non sopporto chi manifesta in piazza...