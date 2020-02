IL CASO

MOGLIANO Un ultimo estremo Open day domani alle Collodi per cercare di far partire la prima classe. Lo hanno programmato le maestre per domani alle 10. Obiettivo dichiarato: recuperare i due alunni che ancora necessitano per arrivare al tetto minimo. Intanto si moltiplicano le testimonianze d'affetto verso la scuola, che dicono molto del ruolo di certi istituti e certi percorsi nella vita di ognuno. «Oggi ho voglia di condividere con voi la mia esperienza alla scuola elementare Collodi- scrive una mamma sui social-Io ho tre figli, sono arrivata a Mogliano che la più grande aveva 8 anni e fin dal primo giorno dalla festa di benvenuto delle maestre, ho capito che era una scuola speciale! Maestre che lavorano senza risparmiarsi mai, che basano tutto sull'inclusione( non esistono bambini diversi solo bambini speciali) che danno un insegnamento eccezionale ( testimoniato dai prof delle medie),ma che insegnano anche i valori dell'amore dell'amicizia dell'inclusione».

Così la mamma intende ringraziare le maestre e la scuola in un momento dell'anno particolarmente difficile, dove nulla è scontato. Come ogni anno infatti da un decennio la prima elementare è a rischio. Il calo demografico e la posizione della Collodi non hanno mai favorito i grandi numeri. E così insegnanti, genitori e studenti hanno sempre cercato di potenziare l'offerta formativa ma anhce di tenere viva l'attenzione sulle sorti dell'istituto. Il culmine si ebbe nel 2009, momento in cui a protestare furono addirittura i bambini con cartelli e frasi come non siamo dei pacchi postali sino ad oggi, con gli open day e i numeri sempre a rischio. Anche quest'anno l'azione dell'amministrazione è orientata a mantenere attiva la prima classe: per questo ci sono ancora alcuni giorni per riuscire a far partire la classe e mantenere in vita la scuola della frazione di Marocco.

L'assessore all'istruzione Martina Cocito auspica che si riescano a trovare acora i due alunni per arrivare al numero di 15: tetto minimo previsto dalla norma per la costituzione della classe. «Considerata l'offerta formativa particolarmente ricca e preziosa la speranza è che si possa realizzare la classe prima in una scuola davvero prestigiosa che non è per nulla a rischio chiusura in quanto ad oggi ha oltre centro studenti ed il tetto minimo previsto dalla norma è di 60». Per questo la Giunta Bortolato ha già annunciato che farà di tutto perchè l'esperienza delle Collodi non vada sacrificata, anche se i numeri, nel tempo rendono sempre più ardua la creazione del nuovo ciclo. Di grande valore perciò, in questo frangente, la testimonianza della mamma moglianese per il tipo di formazione che le Collodi hanno garantito ai suoi figli. Forse utile ad orientare gli ultimi genitori incerti.

