L'appello: «Servono più psichiatri»

«Gli utenti del Centro di salute mentale di Castelfranco non possono tollerare oltre il blocco delle visite, per altro programmate a quattro mesi di distanza. Assieme ai loro familiari, esigono le cure di cui hanno diritto. Sono esasperati. Se la situazione perdurerà, non escludiamo un esposto alla Procura». A parlare è Luana Calabrese, presidente della sezione del distretto di Asolo di Aitsam, l'associazione italiana tutela salute mentale. Prima di arrivare alla Procura, il gruppo chiede la convocazione urgente della conferenza dei...