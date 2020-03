L'APPELLO

PIEVE DEL GRAPPA «Basta leggerezze. Bisogna rispettare i divieti. E una ragione di più è la presenza di due case di riposo nel nostro territorio. Ambienti che ospitano persone con una salute delicata che hanno bisogno dei comportamenti corretti di tutti noi». Il sindaco di Pieve del Grappa è proprio arrabbiata con i suoi concittadini. Vede troppi conmportamenti scorretti. Così ha deciso. Annalisa Rampin, attorniata dalla giunta, affida il messaggio ad un video, registrato ieri mattina. «Al momento a Pieve del Grappa non abbiamo positivi. Ma per quanto tempo riusciremo a preservare i residenti dal coronavirus? Soprattutto se manca la collaborazione degli stessi abitanti. In troppi continuano a uscire di casa senza validi motivi, incuranti delle disposizioni e così facendo mettono tutti in pericolo». Poi, ricorda: «Nel Comune ci sono due case di riposo e si tratta di ambienti molto sensibili perché ospitano persone anziane con difficoltà di salute e molto deboli. Il virus non deve entrare soprattutto in queste comunità. Per questo abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i cittadini. Siate pazienti e restate a casa».

COLLABORAZIONE NECESSARIA

Poi, chiarisce il concetto in modo ancora più chiaro: «La situazione è preoccupante anche se al momento non abbiamo casi positivi. Vivo nel terrore perché vedo cittadini che non vogliono rispettare le regole». Per questo la sindaca chiede caldamente che i cittadini rimangano a casa perché bisogna essere responsabili. Basta andare due o tre volte in una giornata a fare la spesa perchè non si sa cosa fare. Vivo nell'ansia perché ho il terrore di ricevere la mail dell'Azienda Zero che annuncia una positività». Chiede, dunque, il rispetto delle regole. «Per fare questo ho bisogno dell'aiuto di tutti perché la situazione è preoccupante. Ringrazio chi collabora, e ringrazio i nostri bambini che hanno disegnato gli arcobaleni che abbiamo sistemato in Municipio».

GLI ANZIANI

La preoccupazione per gli anziani è alta. Perchè, a Pieve del Grappa ci sono due case di riposo e a Possagno, a pochi chilometri, c'è n'è un'altra. Altre due sono a Cavaso del Tomba e un'altra struttura è a Pederobba. Quindi, nel raggio di una quindicina di chilometri ci sono sei strutture di ricovero per anziani con alcune centinaia di ospiti.

Gabriele Zanchin

