L'APPELLO

MONTEBELLUNA L'invito di monsignor Genovese: «Pregate San Rocco, ci proteggerà dal coronavirus». Nel Duomo da qualche giorno è spuntata fuori la statua del pellegrino tanto amato dai fedeli, eletto protettore fin dal Medioevo contro le malattie infettive, la peste e le epidemie. Non è un caso, quindi, che monsignor don Antonio Genovese abbia messo su uno degli altari la statua del santo e accanto dei fogli con la preghiera da recitare. «È andata subito a ruba - dichiara il parroco - su internet c'erano tante preghiere e quella che ho scelto mi è sembrata la più adatta e ogni giorno devo mettere altri fogli con la preghiera perché finiscono subito».

L'UNIONE

Una preghiera che invoca l'ordine e l'armonia della natura, e per sostenere il lavoro di medici, infermieri, costantemente in prima linea, gli operatori sociali e gli educatori. In chiesa ogni giorno c'è il via vai, composto, di fedeli che si fermano a pregare vicino alla statua di San Rocco perché il virus fa paura e spaventa proprio tutti. Qualcuno prende il foglio con la preghiera altri accendono le candele. Le distanze imposte in questo periodo tra i fedeli non impediscono però di scambiarsi qualche sguardo e accennare ad un sorriso. «Stiamo attraversando un momento difficile ma sono sicuro che ce la faremo - continua don Antonio - sono speranzoso che ne usciremo ancora più forti, ma solo stando a casa dove possiamo approfittare di questo periodo forzato per riscoprire il valore della famiglia e come sia importante stare accanto ai propri figli». Il parroco è certo che «la preghiera possa essere un'arma importante e potente». I fedeli con il parroco invocano, quindi, l'intercessione del santo pellegrino che nel 1600 attraversò tutta l'Italia curando e confortando chi era stato colpito dalla peste.

L'ORDINANZA

Come in tutte le altre diocesi anche in quella di Montebelluna, è ancora in vigore l'ordinanza che prevede la sospensione delle messe, del catechismo e di tutte le altre funzioni aggregative. I funerali si limitano alla sola celebrazione delle esequie con i parenti più stretti ma tutte queste misure restrittive non impediscono «ai fedeli di pregare da casa oppure in chiesa, singolarmente - sottolinea il monsignore - si prega per le nostre famiglie, i nostri giovani che si trovano a casa, non in vacanza mi raccomando, quindi invito i nostri ragazzi a continuare ad impegnare il loro tempo con lo studio che spero riprendano al più presto». Si continua a pregare, ora perfino collegandosi ai canali social, dove don Antonio, domenica scorsa ha pubblicato un video dopo aver celebrato la messa e la benedizione della città dalla chiesa di Santa Maria in Colle. «Mi sono affidato a Facebook per rivolgere un messaggio a tutti i cittadini, un messaggio di speranza perché non sappiamo quanto possa durare questo momento - chiude il monsignore - ma solo sostenendoci, anche con la preghiera, possiamo trovare la forza per sperare, di andare avanti e un grazie va a tutti a quei medici e infermieri che stanno lavorando senza sosta per aiutare i più deboli».

