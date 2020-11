L'APPELLO

MONASTIER «Con l'adeguata formazione siamo pronti a metterci a disposizione della comunità». Lo sottoscrivono i lavoratori del Park Hotel Villa Fiorita di Monastier alla notizia della possibilità che la struttura venga riconvertita per ospitare i malati di Covid. Tramite le rappresentanze sindacali, i dipendenti, che si trovano in fondo di integrazione dall'inizio della pandemia, alzano infatti la voce, consci di poter sfruttare questa opportunità per tornare in parte a lavorare, anche se con modalità differenti rispetto a prima. Voce raccolta dalla Filcmas Cgil e dalla Fisascat, che ha riportato le istanze in una lettera aperta.

L'ANNUNCIO

«Gli oltre 40 lavoratori del Park Hotel Villa Fiorita - scrivono i sindacati - sottolineano che la notizia della candidatura dell'albergo a convertirsi temporaneamente in Covid hotel rappresenta la duplice opportunità di riprendere in parte l'attività lavorativa e di mettersi al servizio della comunità in un momento così critico e delicato per gli ospedali della Marca. I dipendenti, tra camerieri di sala, personale di cucina, addetti alla reception, addetti al booking e facchini, sono pronti a mettersi a servizio della comunità e offrire la loro professionalità. Quello che chiedono sono l'adeguata formazione e la sicurezza, e di essere coinvolti in prima persona, evitando di essere esclusi dalla discussione sul futuro della struttura».

IL TIMORE

«Viviamo anche noi con ansia e allo stesso tempo con la speranza di riprendere l'attività - affermano i lavoratori - Siamo a disposizione, come sempre. Abbiamo ricevuto una lettera di rassicurazioni dall'azienda all'inizio della pandemia. A oggi però non sappiamo quali siano le prospettive di ripresa. È una struttura con grandi potenzialità sia per l'ospitalità sia per la ristorazione, che desideriamo vengano sfruttate al meglio». Le organizzazioni sindacali, già nell'autunno dello scorso anno e quindi prima della pandemia, avevano chiesto all'azienda garanzie di continuità occupazionale e progetti di rilancio della struttur. «Le parti sociali vanno cinvolte nel processo di potenziale riutilizzo del Park Hotel per l'ospitalità Covid» concludono Nicole Chirici della Filcams Cgil e Patrizia Manca della Fisascat Cisl.

