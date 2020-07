L'APERTURA

TREVISO Una dimora patrizia diventa museo. E i capolavori non sono solo alle pareti, ma anche negli spazi e nelle finestre, che raccontano il palcoscenico della città. Dino De Poli molte volte da queste finestre ha guardato Treviso cambiare pelle. E, nel desiderio di essere protagonista e arbitro di questi mutamenti, ha sempre pensato che la città dovesse nutrirsi di bellezza, respiro e cultura.

Aprire Ca' Spineda al pubblico, rendere visitabili gli spazi e fruibili i capolavori pittorici della quadreria di Fondazione, è il primo atto concreto per dare valore alla sua memoria. E' tutta intrisa dell'aura del Presidentissimo questa inaugurazione. E sa anche un po' di dedica. «Abbiamo liberato gli spazi e restituito il corpo storico della villa nella sua essenza- conferma il presidente Luigi Garofalo- in questa azione c'è tutta l'approvazione di Dino De Poli. Per questo abbiamo voluto mantenere la vernice ad oggi, certi che lui avrebbe voluto così».

LA SEDE

La sede nobile di Fondazione Cassamarca diventa così ufficialmente museo, offerta alla fruizione di trevigiani e turisti dal 27 luglio (su prenotazione fondazione@fondazionecassamarca.it). La visita in anteprima è un percorso a rebour. Qui affreschi, scaloni, e gli spazi aerei del mezzanino rievocano la memoria del Presidentissimo e le sue ansie di grandezza. Oggi quelle aspirazioni sono state raccolte con senso di modernità e di continenza dalla nuova governance di Cassamarca. Non più tesori nascosti, ma bellezza accessibile.

La prima impressione è quella di un museo gentile, che della casa non ha solo il nome. Un tempo spazio per gli uffici della Fondazione Cassamarca oggi stato riconvertito in pinacoteca aperta alla città: tra le stanze una selezione di 104 capolavori della pittura veneta tra Otto e Novecento. E, nei magazzini, molti tesori ancora da scoprire. Tra le opere anche 6 disegni inediti di Guglielmo Ciardi, posti in ingresso per accompagnare il visitatore al cuore della mostra: la sala con tutti i dipinti di famiglia. Non solo il capostipite della dinastia, ma i figli Beppe, pittore quasi per caso ed Emma, talento anticonformista.

IL SIMBOLO

«L'opera simbolo della collezione è Mese di novembre di Guglielmo Ciardi, il capolavoro del pittore, datato 1869 che raffigura la campagna trevigiana-spiega Giorgio Fossaluzza, curatore del percorso-ma la sala presenta anche un trittico con cornice originale di Beppe Ciardi, che voleva diventare avvocato e si ritrovò pittore e le tele di Emma Ciardi, personaggio anticonvenzionale e di respiro europeo grazie ai suoi molti soggiorni a Londra». Di Emma è presente in mostra una visione dei Giardini di Boboli, vicino ad un inedito del padre Guglielmo che riguarda la scoperta delle vette dolomitiche e cadorine. Scorrendo le altre sale, emergono le tele di Teodoro Wolf Ferrari. Fratello di Ermanno, musicista e pittore, da Monaco e Venezia, si trasferì a San Zenone degli Ezzelini lasciano alcune suggestive vedute del Piave nell'area di Nervesa.

Poi le tele di Serena, tra le quali un quadro raffigurante il circo in un lontano Carnevale trevigiano del 1891, Juti Ravenna, Barbisan, Luigi Nono e la ritrattistica con il grande ritratto di Donna in Rosa di Bepi Fabiano, il cui ritorno a Treviso è impresso nelle pagine del miglior Comisso. Sorprende l'ultima sala, con una selezione di volumi e il grande quadro di Rosa Bortolan. «Raffigura un'occasione storica- sottolinea Fossaluzza- l'incontro avvenuto a Treviso il 2 maggio 1860 tra Napoleone Bonaparte e il provveditore straordinario Angelo Giustinian Recanati. La Bortolan tratteggia con grande precisione gli interni della Locanda dell'Imperatore e i due personaggi, lasciandoci un ritratto storico di grande importanza».

L'ARCHIVIO

Scendendo le scale, uno spazio più contemporaneo da destinare anche a mostre temporanee. E, a sorpresa, una delle migliori biblioteche d'arte del Nordest, che conserva tutti gli atti dell'antico Monte di Pietà a partire dal 1496. «Il valore aggiunto di questo recupero- confermano gli architetti Gianfranco Trabucco e Guido Jaccarino, che insieme ad Alessia Polentes hanno riallestito gli spazi- è l'aver messo in connessione biblioteca e spazio espositivo, riuscendo a intrecciare il fondo della Cassamarca e il fondo Bortolan riunendo in 800 metri quadrati oltre 100 opere, circa 10 mila volumi e 110 metri lineari di archivi storici».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA