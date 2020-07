IL CASO

VITTORIO VENETO «Mi sono fermato con un collega in un bar di Vittorio Veneto, era molto affollato». Queste le parole dell'operatore bellunese della casa di riposo di Longarone risultato positivo al Covid. Nonsi era fermato a cena quindi ma per un drink veloce. Per questo l'Usl 2 ha fatto sapere ieri, in serata, che non sarà necessario procedere nel vittoriese con i tamponi di controllo. Eppure il caso ha destato non poca preoccupazione in città. Ieri non si parlava d'altro. E molti si interrogavano su dove questa persona fosse stata sabato sera che, stando alla sua ricostruzione, sarebbe stato il giorno in cui avrebbe contratto il Covid. E L'Usl bellunese ha richiamato gli operatori sanitari a condotte rigorose. Tutto questo mentre in città si conta, da qualche giorno, un vittoriese risultato positivo al coronavirus.

I CONTROLLI

Venerdì il servizio igiene e sanità pubblica dell'Usl 2 era stato allertato dall'Usl 1 Dolomiti dopo che l'operatore della casa di riposo Barzan di Longarone era risultato positivo. Subito, in terra bellunese, aveva preso avvio, come da protocollo, l'indagine epidemiologica relativa ai contatti avuti dall'operatore per scovare eventuali contagiati, soprattutto asintomatici. Indagine che alla fine aveva portato a Vittorio Veneto dove, inizialmente, si era detto che l'uomo avesse cenato. Poi, a distanza di qualche ora, la precisazione dell'Usl 2: «L'indagine epidemiologica ha permesso di appurare che l'operatore non è stato a cena nel vittoriese. Solo una breve sosta in un bar. Non sono quindi necessari tamponi di controllo in ambito Usl 2». Ignaro di tutta la vicenda il sindaco Antonio Miatto: «Non ne so nulla precisava ieri mattina -. L'Usl in questi casi avvia prontamente una ricerca epidemiologica». Nel frattempo, da alcuni giorni in città si torna a registrare un positivo al Covid-19: si tratta di una persona di mezza età. «Un unico caso precisa il sindaco -. Questa persona non è ricoverata, ma si trova in quarantena al proprio domicilio. Abbiamo anche tre persone che, entrate in contatto con un positivo, sono in isolamento preventivo per 14 giorni presso il loro domicilio».

L'IPOTESI

Queste tre persone in isolamento sarebbero entrate in contatto con la persona positiva al virus, abitando tutte vicine. Tornando al caso registrato a Longarone, l'uomo ha spiegato che nel bar di Vittorio Veneto c'era un sovraffollamento. Era con un collega bellunese, che è stato isolato e che al momento è negativo. Tutti negativi, per il momento, anche i tamponi eseguiti sui primi ospiti della casa di riposo di Longarone. «La totale negatività degli ospiti finora esaminati - spiega Sandro Cinquetti, direttore del Sisp dell'Usl Dolomiti - fan propendere per l'ipotesi che il ragazzo si sia infettato fuori dalla casa di riposo. Questo attesta due cose. Primo l'importanza che questi operatori siano molto rigorosi nei loro comportamenti nella vita sociale. Si tratta di persone che hanno ruoli importanti e devono tener conto dell'attività che svolgono. E secondo che il pericolo non è finito: bisogna stare molto attenti, affinché il virus non venga reintrodotto in contesti molto delicati».

