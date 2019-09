CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOTREVISO Un teatro sempre aperto, visitabile anche quando non ci sono spettacoli, punto di ritrovo per la cittadinanza. In poche parole: vivo. Questo il progetto nemmeno troppo nascosto del governatore Luca Zaia, del sindaco Mario Conte, del direttore del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto, quando pensano al futuro del teatro comunale trevigiano Del Monaco. E ieri, la grande giornata dedicata alla presentazione del cartellone 2019/2020, il primo della nuova era dopo la lunga parentisi legata a Fondazione Cassamarca, quel...