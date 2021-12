L'ANNUNCIO

TREVISO «Non ho rinnovato la tessera. E non penso di farlo. Da sei anni sono praticamente fuori da tutto, escluso da ogni giro. Sì, partecipo a qualche riunione di sezione. Ma nulla di più. Se non fai più nessuna attività non ha senso tenere una tessere in tasca». Pierantonio Fanton, ex consigliere comunale e per anni ai vertici dell'Ater, lascia la Lega. E lo spiega così, senza calcare i toni, senza accuse o critiche. Tra le righe si legge una certa insoddisfazione, ma sceglie il basso profilo. Semplicemente ha scelto di farsi da parte dopo una vita tra le fila del Carroccio, sempre in prima fila quando c'è stato da difendere la linea del partito i suoi principi.

ARREMBANTE

Fanton è stato il volto battagliero della Lega trevigiana. Epiche le sue crociate a difesa delle case popolari condite de polemiche, ruvide, contro chi le occupava abusivamente o contro quegli inquilini che non rispettavano le regole del vivere comune. Non ha mai visto di buon occhio quelle famiglie, soprattutto straniere, che rompevano la tranquillità dei quartieri di periferia. Antipatia ricambiata, sfociata molto spesso in querele incrociate. Epiche poi le sue sfide in consiglio comunale con Nicola Atalmi a cui, al culmine di un infuocato consiglio comunale, arrivò a lanciare in faccia una penna.

LA FINE

«Adesso penso più alla mia famiglia e al lavoro - dice - da anni sono praticamente fuori dalla politica. È vero, nel 2018 mi sono candidato per le comunali, ma l'ho fatto solo per fare un piacere a Gentilini, persona che stimo tantissimo e a cui non posso dire di no. Ma poi non ho fatto più niente». Negli ultimi tempi Fanton non è stato molto in sintonia con i vertici leghisti e con la linea del partito: «Ma no, il discorso non è questo. Non ho rinnovato per motivi miei, magari ne parliamo più avanti». Si vocifera però che potrebbe però cambiare casacca, cedere alle lusinghe di Fratelli d'Italia, che lo accoglierebbe volentieri tra le sue fila, lui nicchia: «Per il momento me ne sto a casa mia, tranquillo che tra lavoro e famiglie ho tante cose da fare - ribatte - e preferisco restare fuori da tutto». Ma poi lascia aperto uno spiraglio: «In futuro vedremo, tutto può essere. Il mio zoccolo duro di preferenze, non saranno più le oltre 200 di un tempo ma 100-110 sì, resta».

P. Cal.

