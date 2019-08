CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANGOSCIAZENSON Case scoperchiate, tegole sparate ovunque come proiettili, interi filari di viti piegati al suolo, alberi sradicati, segnali e insegne divelte. Danni per milioni di euro. E super lavoro per i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Poco dopo le 8.30 di ieri mattina a Zenson è scoppiato l'inferno. È stato questo l'epicentro della tromba d'aria che ha colpito anche altri paesi della zona del Piave, a partire da San Biagio e Salgareda. In pieno centro a Zenson gli alberi del parco conosciuto come quello dei Guarnieri sono...