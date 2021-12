Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ESPERTOTREVISO «Sono dieci i comuni capoluogo italiani selezionati dall'Anci per portare avanti il progetto di aggregazione Mediaree (Avellino, Brindisi, Campobasso, Latina, Nuoro, Pordenone, Rimini, Siena e Siracusa). E, da quello che ho visto e sentito oggi, Treviso è il più avanti di tutti. Quello che elaborerete qui servirà come esempio per le altre realtà». Paolo Testa, responsabile Anci di Mediaree, è rimasto favorevolmente...