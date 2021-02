L'ANALISI

TREVISO Turismo, acquisti online, rate di prestiti e finanziamenti difficili da rispettare: sono questi i settori che hanno registrato un vero e proprio boom di richieste d'aiuto da parte di consumatori spaesati e stremati dalle conseguenze economiche della crisi. Il quadro emerge in tutta la sua drammaticità dai dati in mano alla Federconsumatori di Treviso, una sorta di prima linea dove il confronto con la realtà stravolta dal virus è sempre più duro. Il 2020 visto dalla parte dei consumatori è un anno a dir poco da dimenticare. La perdita di lavoro, la riduzione dei guadagni ha moltiplicato disagi e difficoltà. E se riuscire a farsi rimborsare il costo di un biglietto aereo per un volo cancellato, o rientrare dei soldi spesi per prenotare un camera d'albergo, possono anche essere ritenuti problemi gravi ma non gravissimi, ben altra considerazione meritano i drammi legati all'impossibilità di fare fronte alle rate di finanziamenti e prestiti oppure l'aver lasciato in un sito le proprie coordinate bancarie. Alla Federconsumatori hanno toccato con mano un po' di tutto e, fatto il bilancio, archiviano il 2020 come uno degli anni peggiori degli ultimi tempi: «E il 2021 - sottolinea la responsabile provinciale Claudia De Marco - potrebbe anche essere peggiore perché tanti contributi e aiuti economici garantiti in questi mesi potrebbero non esserci più. E a marzo scadrà il blocco dei licenziamenti».

NUOVI PROBLEMI

Il lockdown, l'impossibilità di uscire da casa, ha spinto con non mai gli acquisti online. Ma internet è una jungla se non se ne capiscono i meccanismi. E così tanti consumatori si sono scoperti troppi ingenui nel fornire codici e password delle proprie carte di credito o nell'autorizzare il trattamento dei propri dati: «Nel 2020, dove anche i nostri uffici hanno dovuto lavorare a scartamento ridotto, abbiamo seguito 440 pratiche - spiega De Marco - il 10% di queste riguarda difficoltà con gli acquisti online. I problemi riscontrati sono i più vari, dall'uso improvvido della carta di credito al consenso dato per il trattamento dei dati personali. Purtroppo, troppo spesso, la gente dà il proprio assenso senza leggere tutto e poi si ritrova bersagliata da proposte di ogni tipo o conti da pagare per cose di cui non conosceva l'esistenza». Altro fronte è quello turistico: «Il Covid ha fatto saltare viaggi e vacanze e non è sempre stato facile recuperare gli anticipi dati. Ci siamo occupati molto di questo campo, soprattutto per i rimborsi dei biglietti aerei. Se negli anni scorsi ci capitava un caso ogni tanto di questo tipo, nel 2020 si può dire che ogni giorno un nostro sportello veniva dedicato a queste problematiche».

BANCHE

Le note dolenti riguardano i rapporti con banche e assicurazioni. «La perdita del lavoro o la riduzione dei guadagni subiti da tanti consumatori ha aumentato le situazioni di disagio - conclude De Carlo - tante pratiche affrontate, più di un terzo, riguardano la difficoltà di pagare le rate. Purtroppo il consumatore, in genere, arriva da noi quando è troppo tardi. Quasi sempre riusciamo a giungere a un accordo con la banca, che può essere la riduzione della rata o l'estensione del tempo per restituire il prestito o finanziamento. Ma il consiglio che diamo sempre, e ancora di più in tempi come questi, è di prendersi tutto il tempo necessario prima di firmare un contratto e di leggere sempre tutto. Magari chiedendo consulto a una persona fidata o a un'associazione di consumatori. Altrimenti, se le cose iniziano ad andare male, si rischiano brutte sorprese».

Paolo Calia

