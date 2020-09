L'ANALISI

TREVISO Sono 18 gli insegnanti contagiati dal coronavirus. Il periodo di isolamento a casa impedirà loro di salire in cattedra per l'inizio del nuovo anno scolastico. Rientreranno quando si saranno negativizzati. E sono altri 90 quelli che stanno attendendo l'esito del tampone di controllo eseguito dopo la positività al test sierologico. Il numero dei docenti costretti in quarantena, quindi, potrebbe ulteriormente salire. Un problema in più per quanto riguarda la ripresa delle lezioni.

I CONTROLLI

Sono esattamente 9.847 gli insegnanti trevigiani (quasi il 55% delle 18mila persone impegnate in ambito scolastico) che fino a questo momento si sono sottoposti al test sierologico nei punti ad accesso libero allestiti dall'Usl della Marca o direttamente dal loro medico di famiglia. Il 2,41% è risultato positivo. Vuol dire che 238 insegnanti sono entrati in contatto con il coronavirus. Questo, però, non significa che abbiano l'infezione ancora in corso. Dopo la positività al test sierologico sono stati inviati a fare il tampone di controllo processato in biologia molecolare, l'unico strumento in grado di dare una diagnosi. È in questo modo che 18 insegnanti hanno scoperto di essere effettivamente positivi e potenzialmente contagiosi. E altri 90 stanno attendendo l'esito del tampone di controllo.

I PRESIDI

I docenti possono sottoporsi al test sierologico fino a domani. L'Usl ha previsto sei punti ad accesso diretto per il personale scolastico. Basta presentarsi esibendo la tessera sanitaria magnetica e l'autocertificazione che attesta la qualifica di personale scolastico docente, e non, interessato dalla campagna di screening. L'orario per tutti va dalle ore 14 alle ore 20. I punti di screening sono sei: ospedale di Castelfranco Veneto, via dei Carpani; ospedale di Treviso, primo piano del Ca' Foncello, padiglione Malattie Infettive; ospedale di Oderzo, piano terra, palazzina portineria, area Guardia medica; distretto socio-sanitario di Conegliano, via Galvani 4, entrando direttamente con l'auto; centro della Madonnina a Treviso in via Castellana, anche qui c'è la possibilità di entrare direttamente con l'auto; ospedale di Vittorio Veneto, centro prelievi, vicino all'accettazione al piano terra.

M.Fav.

