TREVISO «Servono maggiori restrizioni a livello generale se si vogliono proteggere le case di riposo dal coronavirus». George Louis Del Re non usa giri di parole. Il direttore dei servizi sociosanitari dell'Usl della Marca, 64 anni, da domenica sarà in pensione. E il messaggio che lascia suona come ben più di un consiglio. Oggi il Covid è entrato nell'80% delle strutture trevigiane: 43 su 54. Sono state contagiate 882 persone: 594 anziani e 288 operatori. Otto centri contano più di venti ospiti contagiati. E sei sono oltre quota 40. Numeri che non si erano visiti nemmeno nella prima ondata del Covid, quando le case di riposo non erano controllate come ora.

Dall'inizio dell'epidemia ad oggi, i centri anziani della Marca hanno purtroppo registrato il decesso di oltre 290 persone positive al Covid. Praticamente il 40% di tutti e 736 i decessi legati al coronavirus contati in questa provincia. E i numeri continuano a salire. A livello generale, ieri ci sono stati altri 9 lutti. Tra questi, otto pazienti tra i 71 e i 94 anni hanno perso la vita in ospedale. Nel trevigiano sono esattamente 16.773 le persone che stanno combattendo contro l'infezione. E 537 sono ricoverate (42 in Terapia intensiva). Nelle case di riposo oggi gli operatori vengono testati ogni quattro giorni. Gli ospiti ogni venti. Se ci sono casi sospetti, la periodicità si fa ancora più stringente. Fino a poche settimane fa era impensabile. Come mai, allora, non basta per arginare i focolai interni? «Durante la prima ondata del coronavirus, nella scorsa primavera, c'era stato il lockdown totale. Questo aveva creato le condizioni per ridurre l'ingresso del Covid nelle rsa fa il punto Del Re nella situazione attuale, invece, il problema più grande arriva proprio dalla maggiore diffusione del virus a livello generale. Di conseguenza è molto più facile che entri anche nelle case di riposo». È ciò che sta accadendo. Per cambiare passo, bisogna far calare la curva dei contagi con nuove limitazioni. Cosa non semplice, visto che anche ieri sono emerse nella Marca 844 nuove positività. Per quanto riguarda le case di riposo, il focolaio più grande resta quello della Guizzo Marseille di Volpago, dove si è arrivati a registrare il contagio di 117 persone (78 anziani e 39 operatori). Dopo il trasferimento di nove anziani all'Israa, la situazione è stabile. Di contro, a quasi due mesi dal primo caso si è definitivamente spento il focolaio nel centro Villa Belvedere di Crocetta, dove si era arrivati a un picco di 68 anziani e 24 operatori positivi. Ora la struttura è Covid-free.

L'emergenza coronavirus cambierà le case di riposo? Di certo accelererà i processi già avviati. «Il sistema deve evolversi. Non ci sono solo le rsa. Esistono già esperienze importanti che vedono strutture con un numero limitato di ospiti, forme diverse di assistenza domiciliare e sistemi di co-housing spiega il direttore dei servizi sociosanitari sistemi simili valgono anche per gli anziani non autosufficienti, ovviamente con una diversa presenza di personale sanitario. Le revisioni erano già in discussione prima dell'epidemia. Adesso le necessità sono ancora più evidenti». La decisione di Del Re di andare in pensione non è legata all'epidemia. «Le considerazioni di carattere professionale e personale sono state fatte tempo fa sottolinea non ci sarà nessuna crisi nel passaggio di consegne: si può contare su una squadra di persone che conoscono perfettamente tutti i processi e che sono in grado di gestirli». Del Re è stato nominato direttore dei servizi sociosanitari all'inizio del 2019. Fino a un anno prima era stato direttore dell'unità Infanzia adolescenza famiglia e consultori del distretto di Pieve di Soligo. Prima ancora aveva ricoperto lo stesso incarico nel distretto di Treviso Nord. Laureato in psicologia a Padova, dal 2005 al 2012 è stato a capo dell'unità consultoriale Materno infantile dell'ex Usl 10 e dal 2013 al 2016 ha guidato il settore Minori giovani e famiglia della direzione Servizi sociali della Regione del Veneto. «A Del Re, professionista di notevole caratura e di grande equilibrio, sempre attento anche all'aspetto umano e relazionale, va il mio più sentito ringraziamento per l'apporto che ha dato alla nostra azienda in un periodo estremamente complesso tira le fila Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca è stato davvero importante poter contare su di lui in questa difficile fase per le delicate tematiche del sociale».

Mauro Favaro

