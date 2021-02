L'ANALISI

TREVISO Se non verranno prorogati blocco dei licenziamenti e cassa integrazione Covid, nei prossimi mesi anche diverse migliaia di trevigiani rischiano di ritrovarsi senza lavoro. Ma pure chi conserverà il posto, potrebbe dover subire condizioni peggiori rispetto alle precedenti. Anzi le prime avvisaglie del deterioramento della qualità del lavoro sono già visibili, denunciano le Acli di Treviso: tra dicembre e gennaio, il loro Ufficio lavoro del Patronato ha ricevuto il 30% in più di richieste di consulenza e assistenza in materia di rapporti lavorativi. Contratti non corrispondenti al settore o alle funzioni, part time formali rivelatisi orari a tempo pieno, buste paga sospette, specie in concomitanza con i periodi di ammortizzatore sociale, addetti che denunciano di essere utilizzati per mansioni inferiori al loro inquadramento, stage per formazione che di formativo hanno ben poco, se non il corrispettivo economico: la casistica è ampia e variegata.

IL DATO

La preoccupazione è testimoniata anche da un ulteriore dato: sono aumentati di almeno il 50% gli utenti rivoltisi agli sportelli dell'organizzazione di ispirazione cattolica per avere lumi su cosa fare in caso di fallimento dell'azienda, temuto per il prossimo futuro o addirittura già in atto. «Dall'aiuto commessa che in realtà ha la piena e totale responsabilità della gestione di un punto vendita, ai dipendenti di ristoranti che hanno cominciato a lavorare come lavapiatti e poi sono diventati aiuto cuochi, ma non hanno mai visto riconosciute le proprie posizioni contrattuali è lavorative conferma Alessandro Pierobon, presidente provinciale delle Acli e del Patronato - Il tema dello sfruttamento lavorativo qui da noi assume tante sfaccettature, e riguarda anche il mondo dell'assistenza familiare, il settore agricolo, l'enorme pletora di persone impegnate nei call center».

LA ZONA GRIGIA

Ancor più del nero totale, dalle Acli trevigiane lanciano l'allarme su una zona grigia in estensione. Un sottobosco caratterizzato da una serie di irregolarità e di mancati diritti, che coinvolge soprattutto le fasce già in precedenza più deboli, ora ancora più esposte alla crisi pandemica. Lo conferma Chiara Pozzi, dell'Ufficio lavoro dell'ente: «Se in generale l'epidemia ha peggiorato le condizioni del mercato del lavoro, come ci dice anche una recente ricerca Cnel Censis, anche nei nostri uffici registriamo che donne e giovani hanno pagato un prezzo molto alto in quanto impegnati a ricoprire ruoli e a svolgere lavori precari, soprattutto nei servizi, ma anche perché hanno avuto un maggiore carico di lavoro familiare».

IL PROGETTO

Con l'obiettivo di favorire il lavoro dignitoso e sostenibile per tutti, le Acli di Treviso stanno avviando il progetto Il lavoro N/Mobilita l'uomo, finanziato con fondi regionali. Ogni mese verrà promosso un paio di incontri di approfondimento su contratti, e diritti e doveri dei lavoratori. Inoltre, sarà ampliato lo spazio dedicato alla consulenza e per dieci soggetti verranno attivati percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo. «La tragedia sanitaria rischia di avere conseguenze dolorose di disastro sociale ribadisce Pierobon È urgente un patto fra politica regionale e associazioni datoriali per incentivare l'occupazione e la riqualificazione professionale».

Mattia Zanardo

