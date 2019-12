L'ANALISI

TREVISO Per un commercio tradizionale che prova a rimanere al passo, ci sono turismo e servizi che corrono spediti. La rilevazione di fine anno dell'Ascom Confcommercio Treviso conferma un terziario nostrano a velocità differenziate: nel presente e, con ogni probabilità, ancor più nel prossimo futuro. L'associazione, tramite il proprio centro studi, ha effettuato un sondaggio su un campione rappresentativo di oltre duecento imprese socie, dei vari comparti e distribuite nei 64 comuni in cui si articola l'organizzazione (oltre al capoluogo e la cintura urbana, nelle aree di Mogliano, Roncade, Asolo, Montebelluna, Conegliano e Valdobbiadene): quasi quattro negozi su dieci (il 39%) dichiarano vendite in calo nel 2019, a cui si aggiunge un altro 38% per il quale sono rimaste invariate, mentre un 23% può sorridere guardando ai ricavi.

NOTE POSITIVE

Al contrario, oltre un terzo delle società di servizi e degli alberghi, ristoranti e altre strutture legate all'accoglienza dei turisti evidenziano dati positivi. Nel macrosettore turistico, in particolare c'è un 10% del totale che giudica l'andamento addirittura molto buono, a fronte di 15% scarso in flessione e più della metà sulla stabilità. Ma le differenze si fanno ancora più marcate prendendo in esame le aspettative degli imprenditori per il prossimo anno: ben il 36,8% delle realtà trevigiane del turismo vede un 2020 all'insegna della crescita del proprio giro d'affari, contro il 20,6% che prevede un peggioramento. Nel commercio, se il 14,5% stima un aumento, i pessimisti sono più del doppio: 30,6%, e prevale piuttosto la calma piatta, con 55 operatori su cento secondo cui non cambierà nulla.

LE TENDENZE

In attesa di valutare gli effetti dello sprint finale della corsa al regalo natalizio, la nuova usanza del Black Friday sembra non aver attecchito tra le attività trevigiane: l'80% delle imprese non ha attuato promozioni particolari in occasione del venerdì nero e pure tra chi le ha praticate, la grande maggioranza (71%) ha riscontrato un impatto poco significativo o nulla. «Le performance non particolarmente esaltanti del commercio sono il segno del cambiamento commentano dell'associazione - Resiste, nella sostanza, il commercio di qualità, che coniuga prezzo e prodotto, che risponde con competenza, sapere ed innovazione alle esigenze dei nuovi consumatori, che sa sfruttare bene le proprie identità anche nel web e che si inserisce nel contesto sociale come presidio attivo della comunità o del piccolo centro urbano».

ONLINE

Sul fronte tecnologico, il 46% degli operatori utilizza soprattutto canali di vendita e promozione tradizionali (nei negozi si sale al 55%), ma quasi altrettanti (42%) li abbina anche all'online, oltre ad un 12% dedito esclusivamente al web. Il digitale è molto più diffuso in fatto di pagamenti: due transazioni su tre, ormai, avvengono con sistemi elettronici e tracciabili, tra Pos, pagobancomat, carte di credito, bonifici e affini. Questi scenari hanno ricadute pure a livello dell'occupazione lavorativa: «Sia lo slancio del turismo, settore per eccellenza con picchi di lavoro, sia l'evolversi del livello di digitalizzazione degli imprenditori, genereranno la necessità di un inquadramento altamente flessibile ed improntato e improntato alle esigenze del nuovo mondo dove la scrittura di un testo per il web o la consegna a domicilio di una cena dovranno trovare risposte contrattuali adeguate». Cosa invoglia (secondo i venditori) un cliente ad acquistare un prodotto, un servizio o una notte in albergo? Il prezzo mantiene il suo peso, ma conta molto anche l'assistenza fornita, la capacità di presentare proposte innovative. E, come fattore di attrazione, spunta pure l'ecosostenibilità, cioè l'offerta di articoli o prestazioni a basso impatto ambientale: per ora vale il 4%, ma crescerà

Mattia Zanardo

