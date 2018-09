L'ANALISI TREVISO Nell'export manifatturiero la Marca è la prima provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISITREVISO Nell'export manifatturiero la Marca è la prima provincia del Veneto. La crescita, rispetto al 2017 è di un incoraggiante +6.7%. I dati Istat promuovono ancora una volta l'artigianato trevigiano: il settore è in costante buona salute, e incrementa i propri numeri.«Trenta miliardi e mezzo di euro in sei mesi, +3% rispetto allo stesso periodo del 2017, sono dati confortanti ed importanti che danno la cifra del ruolo fondamentale che l'export sta svolgendo per l'economia della nostra regione», commenta Vendemiano Sartor,...