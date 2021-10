Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISITREVISO Mario Conte, sia come sindaco che come presidente regionale dell'Anci, sul Green pass ha un'idea precisa: «Vaccini e Green pass sono fondamentali per contrastare il virus, ma a livello di politica romana non ci siamo. La comunicazione andava fatta meglio. Invece di agevolare la vita ai cittadini l'hanno complicata. Noi sindaci però dobbiamo evitare di alimentare tensioni e divisioni». A mente fredda, Conte, analizza quanto...