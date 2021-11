Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISITREVISO «La chiesa cattolica di Treviso sta con Papa Francesco anche sui vaccini. Non va bene usare la fede e la religione per giustificare teorie No vax. E là dove ci sono comportamenti di illegalità vanno contrastati». Monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso, lo dice chiaramente: si lasci stare la religione per sostenere le teorie contro vaccini e Green pass. Un messaggio chiaro, potente, che spazza via le tante immagine...