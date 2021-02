L'ANALISI

TREVISO Il maggior calo della produzione dalla crisi del 2009, eppure meno pesante di quel che si aspettava. La ripresa che si farà attendere almeno fino all'estate, ma anche l'occupazione prevista stabile o in crescita dalla maggioranza delle imprese nei prossimi sei mesi. È un quadro con forti contrasti di luci e ombre quello tracciato dalla periodica rilevazione sulla congiuntura dell'industria di Padova e Treviso, curata da Assindustria Venetocentro. E non potrebbe essere altrimenti: il Covid ha fatto saltare gli schemi e le variabili in campo sono troppo per poter definire un'evoluzione attendibile. Dopo il precipizio conseguente al lockdown, il (parziale) recupero dei mesi estivi, nel quarto trimestre 2020 la produzione industriale nelle due province aumenta dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e porta così la media dell'intera annata a una flessione del 6,7%, contro la crescita di 1,4 registrata nel 2019.

IL QUADRO

È il dato peggiore da oltre un decennio, ma l'atteggio finale è comunque più morbido delle previsioni iniziali. «La manifattura - sottolinea Leopoldo Destro, presidente dell'associazione degli industriali trevigian patavini - ha dimostrato ancora una volta di essere fondamentale per lo sviluppo e la tenuta economica e sociale del nostro territorio e del Paese, determinante per tirare fuori gli altri settori da questa situazione difficile, così come per rendere sostenibile il debito pubblico. L'emergenza ne ha messo in evidenza la capacità di reagire, ma ha anche accelerato la necessità di compiere un ulteriore salto di qualità, sostenuto dall'innovazione e sostenibilità, che sta disegnando una manifattura completamente diversa dal passato».

I NUMERI

L'andamento, va detto, mostra forti disparità da un settore all'altro e persino da un'azienda all'altra: performance migliori tra ottobre-dicembre per il metalmeccanico e le medie imprese (più 3,5%). Tra gli altri indicatori, il fatturato in Italia riduce la contrazione allo 0,6% (era del 2,6 nel terzo trimestre e del 23,1 nel secondo) e chiude l'anno a meno 9,2%. Gli scambi con l'estero recuperano in modo significativo, pur rimanendo in terreno negativo rispetto allo stesso periodo 2019 (meno 0,4% da 6,9), sostenuti dalle vendite extra-Ue (più 1,2%). Il calo dell'export si ferma a 5,9 punti, dopo la crescita zero nel 2019. Gli ordini rivedono il segno positivo per il secondo trimestre consecutivo, anche se un terzo di aziende dichiara di avere lavoro assicurato per meno di un mese. «La pandemia ha sconvolto le aspettative dell'industria, ma il sistema ha tenuto - commenta Federico Zoppas, consigliere delegato per l'Ufficio Studi -. Le imprese industriali del nostro territorio hanno fronteggiato una crisi inaspettata e velocissima e fatto da argine sociale. Alla resistenza si è affiancato anche il cambiamento. Nel progressivo recupero dai mesi estivi, c'è stata la capacità di adattamento, la diversificazione, la riorganizzazione di processi, metodi e catene del valore».

LE PREVISIONI

L'inizio del 2021 si conferma debole: l'indice di fiducia delle imprese manda qualche segnale di miglioramento, ma sconta ancora le forti incertezze sull'evoluzione della pandemia nei prossimi mesi. Insomma, non vi sono elementi solidi per prevedere una fase espansiva a breve. «Una vera ripresa avvertono gli analisti di Assindustria Venetocentro - si potrebbe avere solo da metà 2021 se la vaccinazione abbatterà l'emergenza sanitaria e farà ripartire la fiducia, i consumi e investimenti. Anche attraverso i fondi del Next Generation EU». A rincuorare, però, è l'occupazione: tra ottobre e dicembre diminuisce in modo contenuto (men 1,8%), grazie agli ammortizzatori sociali, sembra prefigurare un tonfo repentino in questo primo semestre, almeno stando alle previsioni degli imprenditori: non solo per sei su dieci resterà stabile, ma per uno su quattro crescerà, a fronte di un 12% complessivo pessimista. «Questa nuova industria ribadisce Destro - è ancora la solida piattaforma su cui investire e ancorare le politiche per la ripresa post Covid. Ecco perché ci auguriamo che l'industria torni centrale nelle scelte di politiche ed economiche in Italia e in Europa. La caratura del presidente Mario Draghi è garanzia: di visione, di pianificazione e di credibilità».

