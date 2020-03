L'ANALISI

TREVISO «Il coronavirus è entrato in Italia già a metà dicembre». A dirlo è Carlo Agostini, direttore del dipartimento di Medicina interna dell'Usl della Marca. Il primo caso emerso nel trevigiano il 25 febbraio, con la morte di Luciana Mangiò, la professoressa di 76 anni di Paese, insomma, non sarebbe stato che il primo contagio certificato dall'esito degli esami di microbiologia. Il virus cinese, in altre parole, è tra noi da tre mesi. E questo spiegherebbe la sua diffusione esponenziale. «Ci sono dei lavori che ripercorrono il percorso del virus, che si modifica nel tempo: probabilmente è entrato in Italia già a metà dicembre specifica il professore gli studi sui dati della genetica del virus e sulla sua evoluzione lo dimostrano».

L'azienda sanitaria trevigiana non ha alcun tipo di dubbio a riguardo. «È certo che il coronavirus girava già tra dicembre e gennaio», conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. Però non c'erano i test per individuarlo. «Si tratta di un virus nuovo chiarisce il direttore generale noi avevamo i test per verificare la presenza dei virus influenzali. Quando erano negativi, eravamo tranquilli. Questa è una cosa nuova: un virus che si è trasformato passando dai pipistrelli all'uomo. Non c'era una storia, una epidemiologia, sulla quale basarsi».

Sembra quasi un paradosso il fatto che proprio in questa stagione, fino al 31 gennaio, nel trevigiano ci siano stati meno ricoveri per polmonite virale rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Esattamente 64 in meno: da 636 casi a 572. «Il numero è calato perché abbiamo aumentato del 7% le vaccinazioni antinfluenzali nelle persone con più di 65 anni e in quelle a rischio per altre patologie è la spiegazione data da Benazzi grazie a tale azione, avevamo fatto diminuire gli accessi in ospedale del 20 per cento». Poi è arrivato ciò che nessuno si aspettava, non in questi tempi, almeno: il nuovo coronavirus. La 76enne di Paese era entrata il 7 febbraio nella Geriatria del Ca' Foncello. Il test per l'influenza aveva dato esito negativo. Così era scattato il ricovero ordinario, senza isolamento, sulla scorta delle sue altre patologie già conclamate. Fino al primo caso in Italia registrato a Lodi, le indicazioni ministeriali ponevano come fattore di rischio solo la provenienza dalla Cina sottolinea Stefano Formentini, direttore del Ca' Foncello solo questa era la condizione collegabile al nuovo coronavirus». (m.fav)

