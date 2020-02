L'ANALISI

TREVISO I guadagni degli imprenditori artigiani della provincia di Treviso sono in picchiata. Dal 2010 a oggi, infatti, la reddittività media delle imprese del comparto ha registrato una flessione fino al 20%. La caduta è stata registrata dalla Confartigianato provinciale: «Dopo una leggera ripresa - sostiene il presidente Vendemiano Sartor - l'ultimo semestre del 2019 ha mandato in archivio un ulteriore rallentamento della dinamica di mercato. Colpa delle incertezze causate da una politica che sembra non avere le idee chiare su cosa fare per rilanciare il Paese». Pagate spese, tasse e, dove ci sono, i dipendenti, ai titolari delle imprese artigiane resta sempre meno da incamerare come proprio reddito con cui sbarcare il lunario. «Questo - spiega Sartor - avviene perché diminuiscono i profitti, con marginalità che sono sempre più risicate. È un fenomeno che si riflette nei numeri che arrivano dalle dichiarazioni dei redditi delle imprese relative al 2018, che mostra un calo complessivo del gettito».

IL DATO

Il dato fiscale peraltro dice anche che, sempre mediamente, un'azienda di capitali su tre nel 2018 ha dichiarato bilanci in perdita malgrado stati patrimoniali ancora attestati su buoni livelli. «Il quadro - insiste il presidente della Confartigianato - è chiaro: la mini ripresa che abbiamo registrato e che sembra aver perduto la sua spinta propulsiva era legata in particolare all'export, con benefici che si estendevano anche se solo parzialmente ai sistemi dell'indotto. Ma ora, per effetto della contrazione di alcuni settori, in particolare quello dell'automobile in Germania che ha fatto registrare una brusca frenata, anche il pannicello caldo delle esportazioni non funziona più. Quello che non tira, e questo è preoccupante soprattutto per noi artigiani, è il mercato interno. C'è una situazione non solo congiunturale di raffreddamento, una sostanziale stagnazione dovuta alla grande incertezza che si respira. La soglia di preoccupazione dei consumatori rimane alta: eventuali porzioni di reddito disponibile alla spesa vengono riservate al risparmio perché ormai nessuno sa che cosa ci sia dietro l'angolo. E questo si traduce in fatturati in calo».

LE TASSE

A fare da spartiacque da come andava prima e il fatto che oggi aprire e gestire un'azienda produce sempre meno reddito per chi rischia di suo è stata la crisi. «Che da noi - spiega Sartor - è arrivata a infettare l'economia reale a partire dal 2012 e ha toccato il suo punto massimo tra il 2014 e il 2016. Non è facile ripartire perché gli strascichi sono ancora evidenti e comunque è tutto il sistema che si è riposizionato in basso dopo la recessione. Tutto ma non i costi». E non sono neppure calate le tasse. «Le tasse ci mettono fuori dalla competizione globale. Il problema non è solo ridurre il peso dell'imposizione sull'impresa italiana ma anche armonizzare la struttura e le aliquote a livello europeo. Altrimenti c'è chi, a parità i costi di produzione e di qualità, marcerà sempre davanti ai nostri imprenditori per i quali la questione fiscale è diventata fondamentale per la sopravvivenza stessa delle aziende».

IL DIETROFRONT

Se a fare impresa si guadagna sempre meno allora tanto vale chiudere la bottega e cercarsi un posto da dipendente. E infatti, nell'ultimo triennio, a fronte di una riduzione del numero delle imprese artigiane c'è stata, agganciata alla mini ripresa registrata tra la fine del 2017 e il 2019, una crescita dell'occupazione. Per la Confartigianato si tratta proprio di ex datori di lavoro passati dall'altra parte della barricata alla ricerca di maggiore stabilità e, pur magari con un salario in termini assoluti inferiore a quanto guadagnavano per conto proprio, qualche certezza di vita in più e parecchie tasse e balzelli in meno.

Denis Barea

