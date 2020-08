L'ANALISI

TREVISO Castelfranco-Pieve di Soligo isole felici? Forse. Ma soprattutto luoghi in cui non si è mai abbassata la guardia. Se le residenze per anziani sono stati i cluster più problematici durante la pandemia e il luogo in cui oggi ancora stanno crescendo i contagi, ci sono eccezioni virtuose in cui mai nessuno, nè tra gli ospiti nè tra il personale nè tra i pazienti diurni si è ammalato.

NELLA CASTELLANA

Il Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor di Castelfranco Veneto è covid-free. Le misure messe in atto sin da subito per il contenimento stanno dunque dando i loro frutti. Sin da subito la struttura si era attivata secondo il protocollo regionale, predisponendo anche un piano di emergenza in caso di positività nella struttura, destinando il Centro Diurno Attivamente a reparto covid da attivare, con personale dedicato e separato dal resto della struttura, da attivare in caso di necessità. Se durante il lockdown per il contatto con i familiari si è utilizzata la modalità delle videochiamate e successivamente delle visite attraverso vetrate, già dal 27 giugno, in linea con le ultime disposizioni regionali, è stato elaborato un Protocollo per l'organizzazione delle visite ai familiari, che prevede diverse modalità di incontro al fine di soddisfare le varie esigenze e di garantire, al contempo, la sicurezza di ospiti e visitatori. Le visite esterne, si svolgono presso l'area dedicata all'ex bocciofila dove sono state allestite 6 postazioni per gli incontri. Continuano inoltre le visite attraverso le vetrate e le videochiamate. «La volontà della struttura spiega il presidente del Sartor, Maurizio Trento è quella di implementare, in sicurezza, le visite dei familiari, raddoppiandole nel prossimo periodo. Allo stesso modo, ci stiamo preparando all'inverno con il massimo dell'attenzione e di tutte le accortezze possibili».

NEL PIEVIGINO

«Credo che il nostro segreto sia stato l'estrema attenzione nei gesti semplici. Lavarsi le mani e indossare le mascherine. Sembrerà una banalità, ma di fatto ci ha consentito di evitare il contagio». Paola Gaiarin dirige la Fondazione casa per anziani di Pieve di Soligo. Da febbraio ad oggi il totale positivi è zero. Sia il centro diurno, sia per gli ospiti residenziali, sia per i dipendenti. Anche gli ultimi 200 tamponi, il cui esito è stato reso noto ieri, sono risultati tutti negativi. «Ho anche paura a dirlo, ma credo il risultato non sia frutto della reclusione. Noi abbiamo creato percorsi esterni e piccoli vani protetti da piante perchè gli ospiti possano ricevere all'esterno la visita dei propri parenti - prosegue Gaiarin - per chi invece non è autosufficiente c'è la procedura con tutti i dispositivi: i famigliari indossano camice, mascherina, copriscarpe, visiera». Il giardino e l'estate sono stati un'opportunità che ha concesso agli ospiti di ricongiungersi con i propri cari. «Nei momenti peggiori abbiamo usato tablet e telefonini, ma ora abbiamo cercato di venire incontro al desiderio degli anziani. Perchè il benessere è importante tanto quanto la salute in senso clinico». Un grande merito va attribuito al personale. «Meritano davvero tante lodi perchè sono stati attenti e scrupolosi. Grazie ad una buona rotazione è stato possibile, ad un accenno di febbre, lasciarli a casa». La direttrice sottolinea il ruolo fondamentale svolto dall'Usl. «Ci hanno protetto in tutti i modi».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA