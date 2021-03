L'ANALISI

TREVISO Bar, ristoranti, alberghi e abbigliamento: la contrazione sul fatturato è del -44% rispetto allo scorso anno. E la Pasqua è in pratica compromessa. Nonostante il passaggio in zona arancione fosse atteso, l'incertezza di prospettiva aggrava la situazione del commercio trevigiano. Sono dati impressionanti, di fronte ai quali Unascom lancia il myday. «Le chiusure? Ormai saranno inevitabili. E così i centri storici rischiano di scomparire». Tullio Nunzi, commissario straordinario di Ascom provinciale ha commissionato un'analisi dei dati economici delle imprese in 13 mesi di pandemia che sarà ufficiale la prossima settimana. Ma già può tentare una sintesi preliminare. «Siamo in allarme: ci sono famiglie in emergenza disposte a cedere le attività per pochi soldi. C'è un evidente rischio speculazione». Unascom chiede non ristori ma indennizzi. E un piano di supporto al turismo, che da solo rappresenta il 14% del Pil nazionale. «Il passaggio di fascia sarà stato pure annunciato per tempo, ma condivido a pieno lo sbigottimento dei pubblici esercizi e la disperazione dell'alberghiero, le conseguenze per il comparto saranno devastanti. I ristori non bastano più, servono indennizzi, azzeramento dei debiti fiscali, sospensione dell'invio di nuove cartelle, vaccini per il personale e per gli imprenditori».

L'ULTIMA MAZZATA

Unascom-Confcommercio provinciale sottolinea come un intero comparto stia per perdere anche la stagione di Pasqua, già di fatto compromessa che, come i saldi per la moda o il Natale per il commercio, avrebbe consentito non dico di trarre ricavi, ma almeno di sopravvivere. «Asporto e delivery non bastano: la contrazione dei fatturati supera, anche in provincia, il 44% rispetto all'anno precedente e capisco chi decide di chiudere del tutto. Questi mesi hanno dimostrato che sono due dimensioni che possono integrare, ma non sostituire quella conviviale della ristorazione. Le nostre imprese -aggiunge Nunzi- chiedono programmazione, mentre sono costrette a fare i conti con un'incertezza devastante che mette a rischio la tenuta sociale. Ormai il disagio c'è, si sente, non c'è famiglia che non abbia conseguenze in termini di salute, compromissione del reddito, perdita del lavoro. Imprese e lavoratori sono sottoposti a una politica di stop & go che logora e danneggia, da tutti i punti di vista. Un'impresa su 4 rischia di chiudere, ed i riflessi sono e saranno non solo economici e occupazionali, ma si vedranno anche nelle città e nei paesi, il rischio desertificazione già si vede in vari centri urbani, non è un problema del commercio, ma della collettività».

L'UNICA VIA DI FUGA

La via di uscita non può che essere nei vaccini e nel sostegno al turismo, che rappresenta il 14% del Pil nazionale, oggi quasi azzerato. Gli alberghi -per decreto- possono stare aperti, ma scelgono di tenere chiuso nella quasi totalità per eccesso dei costi rispetto alla mancanza di clientela. «È sicuramente apprezzabile il modello dei Fund che qui, nella Marca Trevigiana, ha preso piede per snellire i finanziamenti delle piccole imprese, ma - ribadisce il Commissario- occorre sbloccare la rigidità del sistema creditizio, in momenti tragici come questi, c'è di sicuro il rischio di pericolose e inquietanti attenzioni della malavita organizzata verso le aziende più fragili e in crisi». In parallelo Nunzi sta portando avanti la partita del nuovo statuto e dell'elezione delle cariche provinciali. «La settimana prossima si insedia la commissione che ha il compito di rivedere lo Statuto. L'auspicio -conclude Nunzi- è di chiudere anche la partita delle elezioni entro il mese di maggio».

Elena Filini

