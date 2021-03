L'ANALISI

CASTELFRANCO Mamme con figli piccoli sull'orlo di una crisi di nervi. A scatenare una pericolosa depressione latente, con l'uso massiccio di farmaci, è un mix di fattori micidiale: Covid e la gestione, non sempre facile, dei pargoli di casa. Il sistema è, infatti, letteralmente saltato, catapultando sulle loro fragili spalle il peso di piccoli, lavoro e famiglia. Scuole ed asili non garantiscono più il servizio prolungato pomeridiano, cioè oltre le canoniche 16, il congedo parentale Covid su base oraria non viene più concesso, così come il part time. E se poi le mamme lavorano in piccole aziende non possono contare nemmeno sul beneficio dello smart working.

LA RETE DI SALVATAGGIO

Ecco gli ingredienti che hanno fatto saltare il tappo di un ingranaggio che fino all'altro giorno era perfettamente oliato. In tutto questo disastro si aggiunge una nota dolente supplettiva: i nonni che costituivano la rete di salvataggio della famiglia, sono stati messi in quarantena dalla paura del Covid. Isolati nelle loro case, non possono badare ai nipotini che rappresentano un veicolo di contagio pericoloso. «Così le mamme cadono vittime del disturbo da stress post-traumatico». Ne è convinto il dottor Mirco Casteller, psicologo e psicoterapeuta con due studi medici a Padova e Castelfranco Veneto. «Durante i colloqui clinici emerge che a minare l'equilibrio psichico delle mamme sono le condizioni di isolamento, la progressiva restrizione delle libertà personali e le preoccupazioni per l'impatto del virus sui propri figli piccoli». Il pericolo? «L'incertezza socioeconomica e la consapevolezza di dover convivere a lungo con il virus rischia di innalzare un muro davanti a queste donne che potrebbe apparire insuperabile» prosegue. Raccomandandosi di intervenire con tutti i mezzi a disposizione, pena il rischio di trovarci a breve di fronte a un boom di nuove diagnosi di disturbo post-traumatico nelle giovani madri, che a sua volta può compromettere anche la salute psico fisica dei loro figli».

SOSTEGNO NECESSARIO

Secondo lo psicologo, senza i sostegni sociali le mamme si trovano costrette a ritirare i figli dagli asili. «In questo caso diventano evidenti disagi psicologici, frustrazione, depressione, ansie. E lasciando il lavoro, si trovano in una condizione di totale incertezza». Ad aiutare le madri disperate proleferano gli asili abusivi. Li chiama proprio così Casteller. Cioè, quegli asili improvvisati, fatti nei giardinetti condominiali, oppure da associazioni culturali che mettono in piedi attività di intrattenimento per i piccoli. «Insomma, quello che si percepisce è una realtà sommersa, fuori controllo e pericolosa per i bambini» spiega Casteller.

BOOM DI PRESCRIZIONI

Che ha misurato il fenomeno dai farmaci che prescrive. «Le donne che curavo con farmaci erano 2 su 10. Adesso sono 8 su 10. A preoccuparmi è la crescita esponenziale del malessere. Le donne finiscono in stati depressivi e ansiosi, in un tessuto famigliare che la pandemia, trattata con la cura dell'isolamento, ha disgregato». Per Casteller, è chiaro che il Covid non può essere risolto soltanto attraverso l'isolamento e il lockdown. «I danni che procurerà questa terapia saranno psicologici e di lunga durata» avverte.

Valeria Lipparini

