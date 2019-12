L'amarcord di Benazzi: «Martellanti come abbiamo fatto nel 1998»

(mf) Oggi è direttore generale dell'Usl della Marca. Cioè a capo della gestione degli ospedali dove si prova l'impossibile per salvare chi è coinvolto in incidenti d'auto. Ma poco più di vent'anni fa, nel 1998, Francesco Benazzi sedeva nel consiglio della Provincia. E da lì vide partire la prima campagna shock targata Zaia contro le morti sulla strada. «Anche adesso serve una campagna shock martellante spiega il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale i numeri sono durissimi. Il 30 per cento delle persone coinvolte in un incidente d'auto muore sul colpo. Tra il 15 e il 20 per cento perde la vita in un secondo momento. E il resto si ritrova a vivere con delle disabilità». La sensibilizzazione e la prevenzione rappresentano di fatto le sole vie possibili per provare a correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Sulla strada purtroppo non si può mai tornare indietro. «Ringrazio il governatore per aver ripreso una campagna che in quegli anni ebbe un ottimo risultato, arrivando a dimezzare gli incidenti stradali aggiunge Benazzi adesso gli incidenti sono ripresi. Mi auguro che si porti avanti la stessa campagna di allora. Con la stessa determinazione. L'Usl della Marca, con il dipartimento di Prevenzione, è al fianco della Regione. Dobbiamo tornare ad agire come fatto ai tempi tra il 1998 e il 1999». L'obiettivo ora è portare il messaggio in tutti i luoghi strategici per i giovani: le discoteche, partendo dall'Odissea di Spresiano, ma anche gli altri locali e, in particolare, le scuole. Senza scordare i social network e le App di messaggistica istantanea come WhatsApp.

