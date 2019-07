CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRO FRONTETREVISO Oltre 4 milioni di euro di multe. È in arrivo la stangata per i no-vax. Nella Marca ci sono quasi 13500 bambini e ragazzi con meno di 16 anni che non hanno ancora risposto all'obbligo vaccinale. Circa 1900 famiglie hanno in mano un appuntamento con i servizi dell'Usl della Marca per procedere con l'immunizzazione del proprio figlio. Sempre ammesso che poi si presentino realmente in ambulatorio. Le altre 11600 famiglie, invece, non hanno nemmeno questo. Sono inadempienti e non hanno voluto saperne dell'appuntamento...