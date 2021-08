Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALTRO FRONTETREVISO Non solo code al punto vaccini di Villorba, ieri si sono registrati incolonnamenti di auto anche al punto tamponi alla Dogana, con attese prolungate per poter svolgere il test. Anche in questo caso la causa va ricercata nell'aumento della domanda di tamponi in ottica Green pass, per poter avere una finestra di 48 ore in cui usufruire del lasciapassare verde. A richiedere il tampone ci sono anche persone che hanno fatto...