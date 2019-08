CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRO FRONTETREVISO Mai così tanti precari nelle scuole della Marca. Con l'inizio del prossimo anno scolastico, fissato per l'11 settembre, verrà di fatto stabilito un nuovo record: alle elementari, medie e superiori saliranno complessivamente in cattedra oltre 1.700 supplenti con contratti annuali, senza contare gli insegnanti che andranno a sostituire i colleghi per brevi periodi di malattia. «Non sono mai stati così tanti. E' un record -mette in chiaro Giuseppe Morgante, riferimento della Uil Scuola di Treviso- saranno addirittura 300...