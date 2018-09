CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRO CASOTREVISO La notizia non è ancora ufficiale ma è confermata: Valoritalia, società leader in Italia nel controllo e nella certificazione dei vini a Denominazione d'origine, avrebbe chiesto al Consorzio Doc che le uve in eccesso vengano vendemmiate e messe a terra, pena il declassamento del vigneto da Prosecco doc a vino frizzante. In questi giorni non è dunque inusuale vedere le vendemmiatrici meccaniche che raccolgono le uve tra i filari con i portelloni aperti: il raccolto cade sull'erba e macera al sole. PRIMA VOLTAI tecnici di...