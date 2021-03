L'ALTRA EMERGENZA

TREVISO Il lockdown ha inciso negativamente sulle donne vittime di maltrattamenti in famiglia. Nel 2019 gli ospedali trevigiani avevano contato 564 codici rosa. L'anno scorso ci si è fermati a 426. Cioè 138 in meno. Si potrebbe sperare in un calo delle violenze. Purtroppo, però, non è così. «La pandemia ha reso la situazione di convivenza ancora più rischiosa -sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl- nei due mesi di lockdown, tra marzo e aprile del 2020, era vietato uscire di casa, e le donne che avrebbero voluto rivolgersi per la prima volta a un pronto soccorso non potevano farlo perché sottoposte al costante controllo del loro maltrattante». L'età media delle donne che al triage hanno ricevuto il codice rosa è stata di 41 anni.

CONSAPEVOLEZZA

Ieri, in occasione dell'8 marzo, è stata collocata una sedia rossa in tutti i pronto soccorso degli ospedali trevigiani. «Un gesto simbolico -spiega Benazzi- un posto pensato per aumentare la consapevolezza sul fenomeno della violenza contro le donne e per ricordare tutte coloro che sono state uccise da uomini che avevano dichiarato di amarle». Se gli accessi al pronto soccorso sono diminuiti per l'emergenza coronavirus, nello stesso periodo i centri anti-violenza hanno registrato un aumento delle richieste di aiuto. A cominciare dal Telefono Rosa di Treviso. Su 335 chiamate contate l'anno scorso, 189 donne sono state prese in carico. Di queste, 67 hanno fatto denuncia contro il compagno o il marito. C'è stato un aumento rispetto all'anno precedente, quando le prese in carico erano state 175. «Ci siamo messe a disposizione 24 ore su 24, anche sabato e domenica. Le maggiori difficoltà le donne le hanno avute perché i mariti lavoravano a casa in smart working. Ci telefonavano quando andavano al supermercato, quando uscivano per fare la spesa -racconta Rita Giannetti, presidente della sezione trevigiana- nei casi più gravi, quanto la donna aveva necessità di essere allontanata immediatamente da casa, abbiamo fornito un appartamento a Treviso messo a disposizione da un'imprenditrice che opera nel settore dei bed&breakfast. Non è da considerarsi una casa rifugio, ma un'opportunità per situazioni di emergenza come quelle viste durante il lockdown».

SANITA' IN ROSA

Nella giornata di ieri l'ospedale Giovanni XXXIII di Monastier ha rinnovato il sostegno al Telefono Rosa donando mille euro per l'acquisto di voucher alimentari per sostenere le donne che trovano ospitalità temporanea. E proprio dagli ospedali arriva la voce delle donne che sono state e rimangono in prima linea nell'emergenza Covid. Non va scordato che il 76% degli operatori della sanità dell'Usl è donna. Esattamente 7.156: tra le quali 623 dottoresse, 25 farmaciste, 7 direttrici delle professioni sanitarie, quasi 4mila laureate in infermieristica, oltre 1.300 oss e 303 tecniche sanitarie. «Io ho fatto la mia scelta senza dubbi: quella di aiutare gli altri -spiega Sabina Colomban, infermiera coordinatrice nel Covid Hospital di Vittorio Veneto, rientrata in ospedale dal distretto di Pieve di Soligo- non è stato semplice, ma ho visto la forza delle mie colleghe, la professionalità unita all'umanità nel prendersi cura delle persone, con la capacità di relazionarsi, non solo attraverso le parole, ma soprattutto attraverso i gesti, perché il Covid in certi casi non lascia respiro». «Sono orgogliosa di essere donna e di essere infermiera -aggiunge Lorena Zanin, coordinatrice di Medicina interna a Treviso- l'amore per la vita è la cosa più importante: soccorrere e aiutare gli altri è un privilegio». «Coordino un gruppo di lavoro principalmente composto da donne: le mie donne, mi viene da dire -tira le fila Katia Gazzola, coordinatrice in area Medica e pneumologica a Montebelluna- lavoriamo in squadra con la convinzione che la forza e la nostra unione ci permettono di affrontare anche un'epidemia che non avevamo mai visto. Il tutto senza mai rinunciare a un sorriso, anche se dietro a una mascherina o a una visiera». (mf)

