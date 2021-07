Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALTRA CROCESERNAGLIA Quella strada la conosceva bene, l'aveva percorsa chissà quante altre volte. Eppure ieri sera gli è stata fatale. Lino Zannoni, 66 anni, ha trovato la morte in sella al suo scooter, in via Castello, a Sernaglia della Battaglia. Ha perso il controllo del mezzo, sbandando prima in un campo e poi impattando contro il muretto di un'abitazione. Un impatto talmente violento da morire sul colpo. E adesso l'intero paese...