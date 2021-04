Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALTERNATIVATREVISO Il lockdown e le successive limitazioni agli spostamenti hanno rappresentato (e continuano ad esserlo tuttora) un grave problema per molte attività. Ma rischiavano di diventare un vero e proprio dramma per un'azienda che basa il proprio sistema distributivo sulle vendite porta a porta. Alla House to House, società di Treviso specializzata proprio nella commercializzazione a domicilio di elettrodomestici innovativi e di...