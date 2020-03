L'ALLERTA

TREVISO Più posti in Terapia intensiva, raddoppio del reparto di Pneumologia di Treviso con possibilità di assistenza respiratoria, allestimento di letti isolati nelle varie unità e attivazione delle tende esterne, per ora solo quelle davanti al Ca' Foncello, per valutare i pazienti con febbre e tosse prima che entrino nel pronto soccorso generalista. Gli ospedali della Marca si preparano ad affrontare la più alta ondata di contagi da coronavirus. «Da qui al 15 marzo si prevede un aumento dei casi avverte Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana portiamo l'attenzione al massimo. Abbiamo il dovere di mettere in campo tutto il possibile, ovviamente sperando che non serva».

GLI OBIETTIVI

Il primo obiettivo è aumentare i posti in Rianimazione per essere pronti ad accogliere tutte le persone che dovessero sviluppare quadri clinici complessi. A Treviso verranno progressivamente allestiti 20 posti in più: sei nel settore della terapia semi-intensiva dell'unità di Medicina d'urgenza per persone con problemi respiratori, più altri sei posti di terapia intensiva nei locali dell'ex Terapia antalgica. «E in caso di necessità siamo anche pronti a dedicare a questa emergenza otto dei 14 posti della Rianimazione centrale», specifica Stefano Formentini, direttore del Ca' Foncello. Sempre a Treviso, ieri è iniziato il trasferimento dell'unità di Gastroenterologia nel settore della Chirurgia generale. «Utilizzando questo spazio, andremo a raddoppiare i posti letto della Pneumologia continua il direttore diventeranno complessivamente 22». Qui si sta studiando anche la possibilità di assistere i pazienti dal punto di vista respiratorio, praticamente come nelle terapie semi-intensive. «Ci stiamo preparando a un'eventuale emergenza vera e propria», dice Formentini. A tutto ciò si aggiunge la decisione di ricoverare gli anziani positivi al coronavirus in letti isolati nei reparti più adeguati per quanto riguarda le loro patologie pregresse. Quindi non solo in Malattie infettive. «Procediamo in questo modo per rispondere meglio alle necessità dei pazienti spiega Benazzi non perché il reparto di Malattie infettive sia pieno. Al momento non è così».

IL FILTRO

All'inizio della settimana, poi, verranno attivate le due tende attrezzate montate davanti all'ingresso principale del Ca' Foncello, con il supporto dei volontari della Protezione civile, per eseguire uno screening preventivo dei pazienti in arrivo. «Chiederemo ai volontari l'attivazione di due turni, con orario dalle 7 alle 21, sette giorni su sette rivela il direttore generale dell'Usl i pazienti non gravi che arriveranno al pronto soccorso autonomamente verranno messi in sicurezza con gel igienizzanti e mascherine, verrà misurata la temperatura e compilato un questionario. Alla fine del pre-triage, i soggetti a rischio verranno seguiti dalla nostra squadra interna, che deciderà il percorso corretto».

LA PROVINCIA

Treviso è il punto di riferimento. Ma il piano di emergenza mette in allerta tutti gli ospedali della provincia. In quello di Conegliano è stata creata un'area isolata con 14 posti letto in Medicina. Sono stati inoltre allestiti due posti aggiuntivi in Rianimazione. E un ambulatorio del pronto soccorso è stato riservato al transito di eventuali casi sospetti. Quest'ultima azione è stata riprodotta anche nell'ospedale di Vittorio Veneto, dove sono state preparate due stanze nell'unità di Pneumologia per eventuali pazienti da isolare. A Castelfranco è stata creata un'area isolata con due ambulatori dedicati ai casi sospetti. «Abbiamo inoltre organizzato due posti letto in Rianimazione specifica il direttore generale nel settore isolato della week surgery, in più, garantiamo sei posti letto, con stanze da due, per eventuali casi sospetti». Nell'ospedale di Montebelluna, infine, oltre al percorso dedicato in pronto soccorso, sono stati attivati 12 posti letto isolati. Si trovano al secondo piano, accanto alla Geriatria. «Parallelamente a questo abbiamo attivato cinque posti letto in Rianimazione conclude Benazzi per eventuali pazienti colpiti da coronavirus».

