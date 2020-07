LO SCENARIO

TREVISO «L'aumento dei contagi ci conferma che il coronavirus circola. Ma non ha troppo significato contarli giorno per giorno. Ci sono diversi piccoli focolai che vengono circoscritti e bloccati. L'importante è capire che non si può ancora abbassare la guardia sul rispetto delle misure di prevenzione». A parlare è Anna Pupo, direttrice del servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca. È la dottoressa che monitora l'andamento dell'epidemia da Covid-19 nel trevigiano. L'aumento dei casi registrato nell'ultimo periodo non la porta a lanciare allarmi. Ma condivide la decisione di prevedere la quarantena anche per chi rientra dalla Romania e dalla Bulgaria e ricorda a tutti che è ancora necessario procedere con prudenza. «Nei Paesi dell'Est l'epidemia è ancora in una fase importante. Bisogna fare i conti con questo -spiega- i contagi nel nostro territorio sono in lieve aumento. Ma è anche vero che ci cerca, trova. Noi oggi abbiamo più armi a disposizione, siamo più pronti rispetto a prima e, in proporzione, riusciamo a individuare un numero maggiore di casi. Tutto ciò può essere letto come un apparente aumento dei contagi. In realtà è il frutto del lavoro che stiamo portando avanti proprio per arginare ogni possibile focolaio».

ETA' MEDIA PIU' BASSA

L'età media delle persone colpite da coronavirus si sta abbassando. Adesso si parla di 40 anni. Ma anche questo è in buona misura dovuto al fatto che le ricerche stanno portando alla luce non più solo i casi gravi, cioè la punta dell'iceberg, ma anche quelli che non danno sintomi, che all'inizio dell'epidemia restavano sostanzialmente nascosti, o quasi. «L'età media dei contagi si sta abbassando. Non significa però che il virus colpisce di più -conferma Pupo- prima venivano evidenziati solamente i casi più gravi. Adesso abbiamo una capacità di ricerca migliore». È proprio questa che negli ultimi giorni ha permesso di evidenziare una scia di contagi nel distretto di Asolo, partita da un operaio originario del Camerun tornato nella zona di Borso dopo aver partecipato alla commemorazione funebre con altre 200 persone organizzata a Padova dalla comunità camerunese.

I CENTRI ESTIVI

Allo stesso tempo, si stanno controllando i centri estivi. Il servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl interviene non appena qualcuno segnala qualche malessere, sia tra i ragazzi che tra gli adulti. Fino ad ora tutti i test per il coronavirus eseguiti in tali ambiti sono risultati negativi. «Dobbiamo continuare a rispettare le misure di precauzione. Personalmente sto male quando vedo persone a stretto contatto senza mascherine -conclude Pupo- non dobbiamo dimenticarci che in autunno potrebbe esserci una nuova fase dell'epidemia. È ancora necessario l'impegno di tutti». (m.fav.)

