L'allerta Arancio non spaventa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATATREVISO Il primo giorno dello stato d'allerta Arancio ha avuto un andamento lento: i controlli ci sono stati, ma non serratissimi. Nessuna multa è stata staccata ma, in compenso, la mole di traffico che normalmente si riversa in città nei giorni di mercato è stata inferiore al solito. Lo spauracchio del blocco delle Euro 4, insomma, qualche effetto lo ha avuto. Ma la benevolenza della Polizia locale ha comunque un termine: non si tornerà allo stato d'allerta Verde - quello che prevede solo l'ordinanza base che blocca i veicoli...