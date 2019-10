L'ALLENATORE CASTELFRANCO (TREVISO) Voleva fare l'attaccante Sukhraj. E non aveva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLENATORECASTELFRANCO (TREVISO) Voleva fare l'attaccante Sukhraj. E non aveva paura di nulla. «Mai dire mai, perchè i limiti, come le paure, spesso sono solo un illusione» aveva scritto nelle poche righe di presentazione del suo profilo Instagram, facendo già capire di che stoffa era fatto. Un motto, il suo, valido nella vita e nello sport, al quale si stava riavvicinando dopo un anno di stop. Gli era tornata la voglia di tornare a indossare le scarpe coi tacchetti. E il medico sportivo gli aveva dato il via libera solo pochi giorni fa....