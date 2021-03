L'ALLARME

TREVISO Un altro focolaio in azienda. Stavolta è stata colpita una ditta che opera nella zona di Asolo, ad oggi il territorio più colpito dal Covid. Fino a questo momento sono emersi 10 contagi. La stessa azienda ha precauzionalmente sospeso parte del processo produttivo, in via precauzionale. «Le aziende sono le prime a voler intercettare eventuali positività. È un atteggiamento che facilita il controllo spiega Stefano De Rui, direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Usl solo attivando subito i protocolli in modo rigoroso è possibile evitare la diffusione del virus». Non ci sono alternative. I contagi stanno aumentando.

PIOGGIA DI TAMPONI

La conferma arriva anche dalle code di auto viste ieri davanti al Covid Point. In particolare in quello dell'ex dogana di Treviso. L'Usl ha aggiunto due postazioni. Ma ormai si è arrivati alla soglia di guardia dei 3.500 tamponi al giorno. Nulla fa pensare a un'imminente riduzione. Anzi. Per questo nel corso della prossima settimana verranno riaperti almeno due dei Covid Point che erano stati temporaneamente sospesi: quello di Castelfranco (parcheggio della discoteca Melodi) e quello nella zona industriale di Dosson di Casier. La nuova ondata del coronavirus sembra procedere per focolai. Cluster, vengono definiti. A Quinto sono stati messi in quarantena 3 preti. Tutto è cominciato alla fine della settimana scorsa nella frazione di Santa Cristina. Don Stefano è risultato positivo dopo aver celebrato un battesimo. Nei giorni seguenti il dipartimento di Prevenzione ha sottoposto a tampone i sacerdoti che avevano concelebrato e tutti gli invitati alla cerimonia. Non è emerso alcun altro caso di positività, fanno sapere dall'azienda sanitaria, oltre ovviamente a quello di don Stefano. Un vero e proprio focolaio è scoppiato invece alla Fisher&Paykel di Borso del Grappa. Nell'azienda che produce attrezzature per la ristorazione sono stati evidenziati 32 contagi, che hanno fatto scattare anche 45 quarantene precauzionali. Domani ci sarà un nuovo giro di tamponi.

SOSPIRO DI SOLLIEVO

Tira un sospiro di sollievo il sindaco Mattia Perencin. Il focolaio di Covid-19 che il 23 febbraio ha imposto la chiusura della scuola primaria Ancillotto di Soligo, dove erano risultati positivi 20 alunni e 4 insegnanti, è stato arginato. Ieri è arrivato l'esito dei tamponi eseguiti venerdì (il 5 marzo scadeva la quarantena per gli alunni), esito che alla stragrande maggioranza dei bambini consentirà già domani, lunedì, il rientro in classe. «154 bambini hanno avuto ieri, sabato, l'esito negativo al tampone dettaglia il sindaco Perencin e domani faranno ritorno a scuola. Circa una ventina si sottoporranno oggi al tampone e questi rientreranno alla primaria di Soligo solo una volta che riceveranno l'esito negativo». Buone notizie anche per gli alunni delle tre classi della scuola media Zanella di Farra di Soligo che pure erano in quarantena. «Una classe prima ha avuto tutti esiti negativi ai tamponi e così i ragazzi domani possono tornare in classe prosegue il sindaco -. Una prima media e una seconda, invece, sono stati sottoposti al tampone tra ieri e oggi e, anche in questo caso, faranno rientro a scuola solo una volta che l'esito sarà negativo». In un paio di casi i bambini risultati positivi al Covid-19, e ora negativizzati, hanno trasmesso il virus al resto dei componenti della propria famiglia, che ora sono in quarantena. «E poi c'è ancora qualcuno che si è rifiutato di far fare al proprio figlio il tampone. E in questi casi il bambino potrà fare ritorno a scuola solo a quarantena finita» evidenzia Perencin. Il focolaio nella primaria Ancillotto, da come è stato ricostruito, è stato innescato da una festa di Carnevale privata a cui molti bimbi hanno partecipato. «Risalire a chi di preciso abbia organizzato quella festa è molto difficile evidenzia il sindaco con riferimento alle possibili sanzioni a carico degli organizzatori annunciate nei giorni scorsi -. Sto però valutando di fare una denuncia contro ignoti». (m.fav/cla.bo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA