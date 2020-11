L'ALLARME

TREVISO Tredici decessi in un solo giorno. Quella di ieri è stata una delle giornate più nere nella seconda ondata del coronavirus. L'andamento è ormai in linea con quello registrato nel primo picco, tra marzo e aprile. I lutti sembrano proprio non avere fine. Con i decessi di ieri, salgono a 472 le persone che hanno perso la vita nella Marca in quasi nove mesi di epidemia, cioè dalla fine dello scorso febbraio a oggi. Purtroppo in questo momento si vedono i tristi effetti dell'esplosione dei contagi registrata nelle ultime due settimane.

LE PREVISIONI

E non è ancora finita. Le previsioni dicono che il picco dovrebbe arrivare a breve. Anche ieri, intanto, sono emersi 765 nuovi contagi nella nostra provincia. Pure questo un numero da record. Sono esattamente 11.593 i trevigiani che in queste ore stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. Di pari passo, continuano ad aumentare anche i ricoveri in ospedale. Solo nella giornata di ieri altri 23 pazienti sono stati ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale di Treviso, tra Malattie infettive, Pneumologia, l'ex Riabilitazione e l'ospedale di comunità. Negli ospedali della Marca al momento sono ricoverate 465 persone Covid positive. Un numero mai raggiunto prima. Tra queste, 33 sono in Terapia intensiva. Un dato, quest'ultimo, che fortunatamente non sta crescendo in modo esponenziale.

IL LUTTO

I decessi riguardano pazienti degli ospedali e ospiti della Rsa. «Anche lei, mia zia, era una dei tanti ospiti delle case di riposo che non ce l'ha fatta. Aveva altre patologie, ma in meno di 24 ore il virus se l'è portata via. Il dolore del distacco è grande ma il non poter essere stata lì con te lo rende enorme». Così la nipote Anna saluta la zia Teresa Volpato, mancata a causa del Covid alla Casa Albergo. Nata e vissuta a Postioma, 84 anni, soffriva di diabete ed era cardiopatica. «Purtroppo nel fine settimana ha iniziato a stare male e le è salita la febbre. È stata subito spostata nell'ala Covid ma la sera è mancata». I nipoti erano i suoi figli putativi: vissuta in casa con la sorella, zia Teresina è un pezzo dell'infanzia che se ne va. Aveva scelto la casa albergo perchè era già stata ospite della struttura per una riabilitazione nel 2017. «L'ambiente le era piaciuto moltissimo e pur nella sofferenza di dover rinunciare alla propria indipendenza, era felice di essere ospitata in centro a Treviso. Ci raccontava che le infermiere erano dolcissime con lei, che nessuna smontava il turno senza andare a salutarla». Non aveva avuto figli, ma era diventata una vice-mamma per i suoi nipoti. Molto attiva e impegnata a Postioma per la cura degli ammalati e all'interno della chiesa, faceva parte del coro di Postioma. Ha una sorella che fa la missionaria in Libano e che era andata diverse volte a trovare. «Noi nipoti la coccolavamo tutti, e una volta l'anno ci riunivamo insieme per stare con lei. Poi, singolarmente la seguivamo e andavamo a trovarla». In paese era molta conosciuta perchè per anni aiutò i fratelli nella tabaccheria Volpato. «Qualcuno un giorno scrisse sui social che non sei di Postioma se almeno una volta non hai visto Teresa passare per le vie del paese con la sua Graziella. La ricordano suor Martina, missionaria in Libano, le sorelle Elena e Pierina, il cognato, i nipoti e i pronipoti. «Un grazie in particolare alla casa albergo di Treviso dove ha trascorso gli ultimi tre anni amata e coccolata da tutti» tengono a sottolineare i nipoti. «Era una donna che non chiedeva, era contenta di darsi da fare per gli altri, ma non voleva disturbare nessuno» riprende Anna. Oggi si terrà il funerale nel cimitero di Postioma.

M.F. - E.F.

