L'ALLARME

TREVISO Tornano le code di auto davanti ai Covid Point allestiti dall'Usl della Marca. Non si vedevano ormai da tempo. E non è un bel segno. Tanto che l'azienda sanitaria ha deciso di aggiungere almeno due nuove postazioni ai centri già attivi. «La richiesta di tamponi è aumentata mediamente del 20% nei Covid Point di Treviso e Altivole sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl l'andamento è preoccupante: si tratta di un segnale negativo per quanto riguarda la ripresa della circolazione del coronavirus». Potrebbe essere l'inizio della temuta terza ondata? Tutti ovviamente si augurano di no. L'attenzione, comunque, resta massima. Per ora non verranno riaperti i quattro Covid Point che erano stati sospesi a fronte del ridotto numero di tamponi: il servizio notturno nell'ex dogana di Treviso e i centri di Castelfranco (discoteca Melodi), Dosson di Casier e Vittorio Veneto.

LA REAZIONE

«Risponderemo alle nuove richieste potenziando i servizi attualmente attivi conferma Benazzi se poi ci sarà un ulteriore aumento, non avremo difficoltà a riattivare i Covid Point momentaneamente sospesi». I timori riguardano soprattutto le varianti. La presenza di quella inglese è ormai data per scontata. Il centro di Microbiologia di Treviso ha confermato oltre 30 casi. Ma si pensa che a livello generale ci sia un'incidenza del 20% sul totale dei contagi, che è destinata a salire. E poi c'è l'incubo della mutazione brasiliana: non è ancora chiaro se sia coperta dai vaccini attualmente a disposizione. Per questo l'Usl ha già messo a punto un piano di stretta sorveglianza che a fronte dell'eventuale conferma di casi brasiliana (al momento non ne sono emersi) prevede una quarantena rafforzata, di almeno 14 giorni, e tamponi a tutti i contatti, compresi quelli occasionali. Si resta con il fiato sospeso. La situazione è magmatica.

A RISCHIO

Con gli anziani sempre più coperti dal vaccino, il virus si sta concentrando su fasce di età più basse. Nell'ultimo fine settimana è stato registrato il ricovero negli ospedali trevigiani di 5 pazienti di età compresa tra i 43 e i 62 anni. Sono in area non critica. Ma i nuovi ingressi dal territorio preoccupano. Anche perché si pongono in contrasto con il quadro attuale. Ieri sono emersi solo 54 nuovi contagi nella Marca. Il numero dei trevigiani che stanno combattendo contro il Covid si conferma in calo. Attualmente si è a quota 1.784 persone (meno 36 solo nell'ultimo giorno). Purtroppo è mancata un'altra persona che era risultata positiva al coronavirus. Con quest'ultimo, sale a 1.558 la triste conta dei decessi registrati nella Marca in un anno di epidemia. I ricoveri in ospedale, infine, restano relativamente stabili. Al momento nel reparti ordinari ci sono 106 pazienti Covid positivi. Più 16 nelle Terapie intensiva (più tre nelle ultime 24 ore). Sul fronte della scuola c'è il timore di vivere la quiete prima di un'eventuale nuova tempesta. Ad oggi sono 48 le classi messe in quarantena o sotto monitoraggio per la presenza di casi di positività. Nel dettaglio, 11 sezioni in quarantena e 12 sotto monitoraggio nel distretto di Treviso. Qui l'ultima quarantena è scattata nelle scorse ore nell'istituto comprensivo Felissent, dove i tamponi di controllo in una classe in seguito a una prima positività hanno fatto emergere un altro contagiato. Il quadro è poi completato da 6 classi in quarantena e 3 sotto monitoraggio nel distretto di Pieve di Soligo e altre 3 in quarantena e 13 in monitoraggio in quello di Asolo.

Mauro Favaro

