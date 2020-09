L'ALLARME

TREVISO «Se nelle scuole verranno rispettate tutte le misure di precauzione contro la diffusione del coronavirus, a cominciare dal distanziamento, nessuno rischierà di essere contagiato». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, predica calma alla luce della decisione di alcuni genitori di ritirare i propri figli da scuola per non aumentare il rischio di essere colpiti dal Covid-19 e, di conseguenza, di dover temporaneamente bloccare il proprio lavoro. C'è già stato un ritiro formale accompagnato da tale motivazione. È stato registrato pochi giorni fa in una scuola superiore della zona di Vittorio Veneto. «Siamo costretti a ritirare nostra figlia ha fatto sapere la famiglia non possiamo permetterci una positività e una conseguente quarantena. Il Covid ha messo in ginocchio l'attività di famiglia: non resisteremmo a un altro blocco».

LE CRITICITÀ

Anche altri presidi del trevigiano hanno confermato che esistono criticità di questo tipo. Generalmente i genitori prima chiedono l'attivazione di percorsi di didattica a distanza per i loro figli. Questi sono possibili solo per motivi sanitari. Altrimenti non resta che il ritiro. E magari gli esami da dare come privatisti. Non sono tante le famiglie che hanno preso una decisione così radicale. Ma il fenomeno potrebbe crescere nel caso in cui continuino a lievitare i contagi, come sta accadendo in questo periodo nel trevigiano. Le preoccupazioni nascono da qui. I sindacati del mondo della scuola capiscono le difficoltà dei genitori. Salvatore Auci, segretario dello Snals, riprende quanto detto da Benazzi, ribaltandolo. «Se un genitore reputa che la scuola non dia tutte le garanzie necessarie per il contrasto della diffusione del Covid-19, fa bene ad agire in questo modo spiega Auci la scuola deve garantire tutte le tutele possibili. È assurdo che non sia stata prevista una formazione specifica a inizio anno per alunni e studenti. È incomprensibile che il Cts non abbia pensato a questa cosa». Altri, invece, usano toni meno accesi. «Le norme vengono rispettate se tutti si impegnano a costruire questo rispetto, pezzo dopo pezzo sottolinea Marco Moretti, segretario generale della Flc Cgil di Treviso e questo lo si può fare solamente partecipando al bene comune, con diritti e doveri previsti». Resta da capire come riprenderanno le lezioni.

LA GRADUATORIA

L'ufficio scolastico di Treviso ha pubblicato la nuova graduatoria provinciale. Servirà per nominare circa 1.500 supplenti, oggi più che mai indispensabili, con le convocazioni online. «Ma nel calcolo del punteggi sono stati fatti errori evidenti», dicono i sindacati praticamente in coro. «Anche quest'anno la scuola partirà in emergenza. Non sarebbe stato male avere un po' di tempo in più tira le fila Moretti a fronte degli errori nella graduatoria, poi, l'ordinanza non prevede nemmeno più il ricorso amministrativo. Ciò significa che se non saranno accettati reclami, gli insegnanti si dovranno rivolgere al Tar o addirittura fare ricorso al presidente della Repubblica. Ci sono tanti errori che sarebbero facilmente risolvibili con reclami e con interventi in autotutela da parte dell'ufficio scolastico conclude Auci risulta esclusa ogni forma di ricorso amministrativo. L'amministrazione, però, si è riservata la possibilità di attivare i provvedimenti in autotutela che si dovessero rendere necessari. Di conseguenza vediamo lo spazio per gli insegnanti che si sono trovati con punteggi errati per presentare un reclamo all'ufficio scolastico provinciale». (M.Fav.)

